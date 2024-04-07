На выставке «Россия» стартовал День Рунета

Tекст: Ольга Иванова

«Президент Владимир Путин поставил задачу – кардинально улучшить качество услуг по предоставлению доступа к сети интернет до 2030 года, обеспечить высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств, в том числе на основе сетей спутниковой и мобильной связи. В рамках национальной цели по цифровой трансформации, поставленной главой государства, 86,4% домохозяйств уже получили возможность широкополосного доступа к Интернету», – сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он также подчеркнул, что за три десятилетия российский интернет прошел действительно большой путь к формированию независимой информационной инфраструктуры и многочисленных цифровых сервисов, уже ставших привычными для каждого. Все это позволило избежать гегемонии иностранных сервисов и популяризовать российские решения. В итоге за 30 лет своего существования Рунет стал одним из самых развитых в глобальной сети в мире, подчеркнул зампред правительства.

«За эти годы Рунет прошел большой путь и в итоге стал одним из самых развитых в глобальной сети. Россия входит в ТОП-6 стран по количеству сайтов, зарегистрированных с доменом в зоне .RU, обгоняя Францию, Италию и Китай. Сегодня наша страна занимает первое место в Европе по числу пользователей Всемирной сетью. С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза до 16,4 трлн. 84% россиян проводят в интернете более 3 часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь», – добавил Чернышенко.

В пленарной сессии также приняли участие директор по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского» Андрей Духвалов, вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Иван Петров, генеральный директор АО «НПК «КРИПТОНИТ» Вартан Хачатуров, директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин и другие.

В рамках Дня Рунета национальный видеохостинг RUTUBE, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», проведет на выставке первую Национальную премию «Феникс». Она будет торжественно вручена тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. Среди номинантов премии – Мария Захарова, Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, Саня во Флориде, холдинг «Первый канал», телеканалы НТВ, РЕН, СПАС.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

