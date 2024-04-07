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    Для кого новые санкции Японии станут болезненными
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    Генсек НАТО увязал «настоящий мир» на Украине с поражением России
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС
    Донецк: Россия не нуждается в переговорах с Украиной
    Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    42 комментария
    7 апреля 2024, 15:04 • Новости дня

    МО: Белоруссия получила очередную партию вертолетов Ми-35М из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия получила из России очередную партию вертолетов Ми-35М, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

    Как сообщили в пресс-службе, на один из аэродромов ВВС и войск ПВО приземлилась очередная партия вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение ВС Белоруссии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия закупит у России системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М.

    6 апреля 2024, 16:37 • Новости дня
    Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»

    Медведев назвал Макрона и должностных лиц НАТО «спонсорами» теракта в «Крокусе»

    Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «истинные организаторы» теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ», но информация, опубликованная с телефонов «наемных выродков», свидетельствует о том, что это официальные лица нацистской «Украины».

    Он уверен, что организаторы ответят по закону так же, как и террористы во всем мире. По его словам, исполнители, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/«Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация), религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – написал Медведев.

    Пособниками и международными спонсорами террористов Медведев назвал «высших должностных лиц стран НАТО». Он счел, что риторика и действия президента Франции Эммануэля Макрона, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть расценены как пособничество в теракту в «Крокусе».

    «Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», считает зампред Совбеза.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    6 апреля 2024, 18:24 • Новости дня
    Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка

    Пранкер Вован пообещал «смешной конец» пранка с главой МОК Бахом

    Вован и Лекус пообещали угрожающее карьере Баха продолжение пранка
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение пранка с главой МОК Томасом Бахом будет опубликовано в среду, 10 апреля, ожидается «смешной конец», возможно, «даже карьеры» чиновника, заявил российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) на площадке «Знание. Лекторий» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

    Вован и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что их деятельность похожа на журналистскую работу, потому что они реагируют на громкие новости. По словам пранкеров, разговор с Бахом был из-за Олимпиады и травли с 2016 года российских спортсменов. Вован пообещал опубликовать продолжение беседы с главой МОК, которое будет с очень «смешным концом», передает ТАСС.

    Лексус отметил, что у него есть список, кому звонить, в блокноте точно записаны 20 имен для будущих пранков.

    Кроме того, Вован также рассказал, что готовится к публикации несколько пранков с релокантами, где «тоже много интересных высказываний».

    Ранее был опубликован разговор Вована и Лексуса с главой МОК, который заявил, что участников Игр дружбы могут не допустить до ОИ.

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    6 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

    Военкор Поддубный показал гибель американского наемника во время атаки на Белгородскую область

    Военкор доказал участие американца в атаке на Белгородскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    Поддубный отметил, что видео в его Telegram-канале служит еще одним подтверждением того, что граждане США участвовали в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка в Белгородской области (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ).

    Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель. По словам военкора, продолжаются досмотры уничтоженных боевиков у границы в Белгородской области, там найдены фрагменты экипировки, вещи, документы, оружие.

    В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает с пейнтболлом и страйкболлом боевые действия.

    Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

    Ранее польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

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    6 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ремонтные цеха на заводе «Прогресс» и в конструкторском бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» в подконтрольной Украине Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.

    Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    6 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра

    Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра

    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска войдут в Часов Яр и тогда произойдет обвал обороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.

    Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.

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    6 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов

    Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует

    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры Москвы на конфискацию российских активов коснутся в первую очередь европейских стран, которые станут мишенью для возмездия России, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

    Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».

    По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.

    Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.

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    7 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    @ BILD на русском/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «верит и надеется», что конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем.

    Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».

    Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.

    Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.

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    6 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области

    ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области

    Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, следует из сообщения в соцсетях ведомства.

    В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».

    В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.

    Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.

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    7 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

    Как сказал Кулеба в комментарии газете Financial Times, ВСУ рутинно атакут российские авиабомбы, уничтожающие украинские позиции, передает ТАСС.

    По его словам, от ФАБ нельзя скрыться, а можно только сбить их носитель. Кулеба добавл, что получение истребителей F-16 могло бы улучшить положение в воздухе.

    Ранее в США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500.

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    6 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Ростовские власти опровергли «признание» Украины в ударе по нефтепроводу

    Tекст: Вера Басилая

    Сообщения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области являются фейком, заявили правительстве региона.

    Представитель властей Ростовской области заявил РИА «Новости», что информация об ударе Украины по нефтепроводу в Азове не подтвердилась.

    Ранее ГУР Украины взяло на себя ответственность за якобы подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, разместив сообщение в своих соцсетях.

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    6 апреля 2024, 21:51 • Новости дня
    Эксперты объяснили подорожание рыбных консервов в России

    Эксперты: Рост цен на рыбные консервы связан с сокращением предложений на рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Главными причинами увеличения цен на консервы являются резко выросший рост экспорта в Китай, сокращение предложений на рынке и подорожание логистических перевозок, заявили эксперты рыбного рынка.

    Аналитик Даниил Кашин объяснил «Вечерней Москве», что из-за резкого сокращения вылова анчоуса в Перу и Чили Китай, который использует его в качестве сырья, переориентировался на российский рынок, и большие объемы стали уходить туда. Эксперт назвал такие скачки нормальными и заявил, что дефицита консервов не предвидится.

    Кашин отметил, что в связи с санкциями, обслуживание оборудования для производства консервов стало обходиться дороже, отсюда и рост цен: консервы из сардины – на 20 % , сельдь – на 15 %, скумбрия – на 8%.

    По мнению владельца рыбной лавки на одном из столичных рынков Ивана Хохлова, цены снизятся ближе к лету, когда стабилизируется спрос на продукцию. Он также добавил, что скоро в России ожидается большой улов рыбы, из-за чего упадет ее стоимость.

    Коментарии (13)
    7 апреля 2024, 07:45 • Новости дня
    Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
    Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.

    Оба находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыто по статье о халатности в связи с предполагаемым несоблюдением норм пожарной безопасности, из-за которых последствия поджога «Крокуса» террористами могли оказаться тяжелее, передает ТАСС.

    Напомним, очевидцы сообщили, что террористы принесли с собой бензин, облили им кресла и стены, после чего подожгли. В МЧС не стали озвучивать оценки противопожарной системы «Крокуса» до завершения следствия.

    Коментарии (14)
    7 апреля 2024, 12:46 • Новости дня
    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной

    Гагин: Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна просто победа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нуждается в переговорах с Украиной, нужна только победа, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, Россия нуждается не в переговорах с Украиной, а в победе, поскольку киевский режим показал, что Украина – террористическое государство, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Запад не верит в победу Украины над Россией, и им она не нужна, а нужно ослабление России любым способом, в том числе и руками Украины.

    Ранее источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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