Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, землетрясение произошло в 07.25 по времени UTC (10.25 мск) в 408 километрах к северо-востоку от города Порт-Морсби, с населением 283 тысячи человек, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5.