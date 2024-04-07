Мишустин назвал Рунет одним из крупнейших сегментов глобальной сети

Мишустин: Рунет – один из крупнейших сегментов глобальной сети

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в телеграмме на сайте кабмина России, сегодня Рунет – один из крупнейших сегментов глобальной сети, это экосистема с тысячами аккредитованных ИТ-компаний, более чем 5 млн зарегистрированных доменных имен и ежедневной стомиллионной аудиторией, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что национальный домен верхнего уровня стал ключевым в истории развития российского интернета.

По словам премьер-министра, за 30 лет цифровые технологии изменили жизнь россиян, благодаря им имеется доступ к огромному количеству информации, получать образование и услуги телемедицины, возможность общаться, совершать покупки, посещать виртуальные музеи и театры, дистанционно вести бизнес.

Как указал Мишустин, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, цифровая отрасль демонстрирует стабильный и устойчивый рост, создаются и внедряются собственные программные решения, достойно конкурирующие с зарубежными аналогами, и по предварительным оценкам экспертов, объем российской интернет-экономики в прошлом году вырос на треть

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает работу по цифровой трансформации государственного управления и социальной сферы. Как отметил Мишустин, порталом госуслуг пользуется сейчас около 110 млн человек.

«Реализуется комплекс мер поддержки ИТ-отрасли, приоритетное внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, инновационным разработкам в перспективных направлениях, таких как искусственный интеллект, робототехника, сети связи нового поколения 5G. Все это позволит выполнить поставленную президентом задачу по укреплению научного потенциала и достижению технологического суверенитета нашей страны», – заключил премьер.