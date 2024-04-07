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ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Адена
Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о получении информации о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.
Как говорится в сообщении UKMTO получило информацию о нападении в 59 морских милях (109,3 километра) к юго-западу от Адена в Йемене, идет расследование, передает РИА «Новости».
По информации от капитана судна, ракета упала поблизости близости от левого борта корабля, судно и экипаж не пострадали.
UKMTO рекомендовало судам быть осторожными и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее американские военные уничтожили девять противокорабельных ракет и два БПЛА хуситов из движения «Ансар Аллах».