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МО Азербайджана сообщило об обстрелах на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило, что за минувшие сутки позиции азербайджанской армии 16 раз подвергались обстрелу с территории Армении.
Как говорится в сообщении, 6 апреля подразделения ВС Армении в общей сложности 16 раз с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Джамилли, Эйривенг и Гаджилар, передает ТАСС.
По информации Минобороны, на всех направлениях подразделениями азербайджанской армии «были приняты адекватные ответные меры».
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Азербайджан не намерен нападать на Армению, заявления об обратном являются беспочвенными.