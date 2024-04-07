Зеленский пожаловался на нехватку снарядов для контрнаступления ВСУ

Зеленский заявил о нехватке снарядов для противодействия наступлению российских войск и для контрнаступления ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Зеленский сказал, что у ВСУ «для контрнаступательных действий снарядов нет». По его словам, существует ряд «инициатив» для «защиты» Украины. Как заявил Зеленский, нехватку снарядов ВСУ пытаются компенсировать беспилотниками – они «помогают, но не могут быть альтернативой», передает РИА «Новости».

Комментируя возможность «срыва контрнаступательных действий россиян», Зеленский сказал, что у ВСУ недостаточно «соответствующего вооружения». Он отметил, что «для этого есть специальные дальнобойные снаряды или соответствующее вооружение», но их Украине «не хватает».

В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.