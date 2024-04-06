Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.17 комментариев
В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра
Российские войска войдут в Часов Яр и тогда произойдет обвал обороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.
Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.