Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра

Tекст: Вера Басилая

Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.

Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.