Таджикистан не исключил ответного введения виз для граждан Турции

МИД Таджикистана заявил о намерении ввести визовый режим в отношении граждан Турции

Tекст: Вера Басилая

Самади отметил, что Турция должна была заранее уведомить о введении визового режима для граждан Таджикистана, но никакой информации по дипломатическим каналам не передала, передает РИА «Новости».

Он отметил, что гражданам Таджикистана рекомендовано рассмотреть другие маршруты следования в третьи страны, исключая Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию. Причины решения не указывались.