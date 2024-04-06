Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.12 комментариев
Таджикистан не исключил ответного введения виз для граждан Турции
МИД Таджикистана заявил о намерении ввести визовый режим в отношении граждан Турции
Таджикистан в ответ на действия Турции в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Самади отметил, что Турция должна была заранее уведомить о введении визового режима для граждан Таджикистана, но никакой информации по дипломатическим каналам не передала, передает РИА «Новости».
Он отметил, что гражданам Таджикистана рекомендовано рассмотреть другие маршруты следования в третьи страны, исключая Турцию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию. Причины решения не указывались.