Минобороны: Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Tекст: Вера Басилая

ВС России на Донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР. Потери противника – свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777, четыре установки «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира», а также полевой склад боеприпасов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, подразделения «Западной» группировки нанесли огневое поражение ВСУ и теробороны на Купянском направлении в районе Синьковки и Берестовое. Потери ВСУ – 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых ВСУ возле Новгородского, Новокалиново, Первомайского и Бердычей в ДНР. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Поражены: гаубица М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

В то же время, по данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и 128-й бригады теробороны возле Урожайного и населенного пункта Старомайорское ДНР. Потери противника – свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение ВСУ у Работино и Ивановки.