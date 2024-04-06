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    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    6 апреля 2024, 13:55 • Новости дня

    ВС России нанесли поражение ВСУ у Работино и Ивановки

    На Херсонском направлении подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты около Работино Запорожской области и Ивановки Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Противник потерял до 35 военнослужащих, 155-мм французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, 155-мм гаубицу М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России под Харьковом уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

    Средствами ПВО сбиты 205 украинских беспилотников, французская управляемая авиационная бомба Hammer, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщил Конашенков.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 583 самолета, 270 вертолетов, 19097 беспилотников, 497 ЗРК, 15699 танков и других бронемашин, 1 264 машины РСЗО, 8692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20676 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

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    5 апреля 2024, 19:25 • Новости дня
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории

    Repubblica: В НАТО неформально обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий России

    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России, сообщили источники газеты La Repubblica.

    Согласно сценарию, России предложат оставить за собой Крым и все территории, присоединенные к ней в течение двух лет, затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется от Украины. Один из доводов в пользу такого сценария, пишет газета, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец украинскому кризису, передает ТАСС.

    Издание пишет, что такой план ускорит выделение помощи Украине, но ноябрьские выборы в США тормозят принятие глобальных решений. По мнению экспертов газеты, Москва не будет вести переговоры с администрацией Байдена, учитывая успехи и наступление ВС России на фронте.

    СМИ писали, что лидеры стран НАТО на саммите в июле не станут приглашать Украину вступить в организацию, несмотря на продолжающуюся спецоперацию России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

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    5 апреля 2024, 16:56 • Новости дня
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества. Один ребенок в реанимации.

    По сообщению издания, трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом, содержащем в одном случае каннабис, во втором – псилоцибин, передает RT. Полиция начала расследование.

    Напомним, в сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов Берлина закрыли магазин сладостей, в котором продавались шоколадки и леденцы, начиненные галлюциногенными грибами и марихуаной.

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    6 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по побережью Очакова в Николаевской области Украины, на местных базах отдыха дислоцировались военные ВСУ, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

    Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

    Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    6 апреля 2024, 01:57 • Новости дня
    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию

    Шмыгаль сообщил о предложении Украины к ЕС закрыть небо для авиатранзита в Россию и Белоруссию

    Украина захотела закрыть небо ЕС для авиатранзита в Россию
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев настаивает на том, чтобы ЕС запретил авиационный транзит в Россию и Белоруссию над своей территорией, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль сказал, что сейчас «небо ЕС закрыто для российского флота», но российский бизнес и российские туристы, по замыслу Киева, также не должны «комфортно использовать небо ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Премьер сказал, что украинская сторона «обсудила с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России». Это должно «доставить дискомфорт» России, а также сделать дороже логистику.

    Украина намерена «настаивать на таких санкциях». Шмыгаль полагает, что страны Прибалтики «поддержат предложение». Киев намерен «работать в этом отношении с Еврокомиссией».

    Напомним, в 2022 году министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для 36 стран.

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    5 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
    Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запорожская атомная электростанция подверглась атаке со стороны украинских дронов у грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

    В результате атаки повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Там подчеркнули, что обстрелы станции и ее инфраструктуры недопустимы, это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию ЗАЭС.

    В четверг на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1».

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    5 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»

    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ попытаются возвести в Орехове ДЗОТы и бетонные конструкции

    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орехов – значимый для ВСУ город, поскольку через него осуществляется снабжение украинской группировки в Запорожской области. Превращение населенного пункта в укрепрайон наподобие Авдеевки может нести угрозу для российских сил при их локальном наступлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ хотят создать в Орехове укрепрайон, аналогичный тому, что ранее был создан в Авдеевке.

    «ВСУ окапываются везде в глубине обороны, речь идет о создании очаговых узлов. С этой целью привлекается техника, но в основном все происходит силами украинских солдат. И одним из укрепрайонов действительно может стать город Орехов», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Этот населенный пункт для противника – ближний тыл, через который осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на Ореховском направлении, в том числе и той ее части, которая участвует в боях в Работино», – уточнил спикер. Онуфриенко также предположил, как может выглядеть система окопов у Орехова. Так, по его мнению, ВСУ попытаются возвести деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТы). «На некоторых участках, куда удастся подвезти технику, вероятно, будут бетонные конструкции», – добавил собеседник.

    «Это станет одним из нескольких узлов обороны на Запорожском направлении. Другое дело, что у украинской армии нет шансов превратить их в единую цепь укреплений. Они пытаются повторить «линию Суровикина», но нужно признать, что они не располагают такими мощностями», – подчеркнул аналитик.

    Вместе с тем эксперт допускает, что превращение Орехова в укрепрайон может нести определенную угрозу для российских сил при их локальном наступлении. «Но, во-первых, этот логистический центр можно и нужно уничтожать с воздуха. Во-вторых, я не думаю, что наше большое наступление будет происходить на этом направлении. Противник ожидает наступательных операций в районе Орехова, как и в Донецкой агломерации, поэтому мне представляется нелогичным направлять основной удар ВС РФ на эти позиции», – пояснил спикер.

    Онуфриенко напомнил, что пока российские войска продолжают придерживаться стратегии «гибкой обороны». На этом фоне рассуждать об освобождении Запорожья преждевременно, заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска сооружают две линии обороны и стягивают туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. «Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Напомним, военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля 2024 года. Позже стало известно о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В частности, сообщалось об успехах в районе Работино и Вербового. Газета ВЗГЛЯД детально разбирала, каковы перспективы возвращения Россией территорий, занятых ВСУ во время летнего контрнаступа.

    По данным Минобороны, с начала года под контроль Российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу. Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.

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    5 апреля 2024, 16:33 • Новости дня
    Норвегия допустила отправку своих войск на Украину

    Глава МИД Норвегии Эйде допустил отправку войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в «очень долгосрочной перспективе» не исключает возможности отправки норвежских войск на Украину, хотя на данный момент таких планов нет.

    «Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», – сказал министр в интервью «Европейской правде», передает РБК.

    Эйде пояснил, что разговоры о потенциальной отправке западных войск на Украину не касались боевых подразделений для прямого противостояния с Россией, так как это может привести к мировой войне. По его словам, речь шла о поддержке Украины, в том числе о помощи в обучении военных.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

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    6 апреля 2024, 02:40 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило о поражении склада боеприпасов в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове в результате «двух прилетов накрыли» склад боеприпасов, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Очень громко и объемно», – приводит слова Лебедева ТАСС.

    Тем временем украинские СМИ сообщают, что в Харькове прогремела очередная серия взрывов.

    Вечером в пятницу сообщалось о взрывах в Харькове. Позднее в городе произошли новые взрывы.

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    5 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Приднестровье сообщило об атаке дрона на свою воинскую часть
    Приднестровье сообщило об атаке дрона на свою воинскую часть
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беспилотник произвел атаку на воинскую часть в Рыбницком районе непризнанного Приднестровья, об этом сообщило министерство госбезопасности республики.

    Нападение произошло в 14.35 мск, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР, в шести километрах от приднестровско-украинской границы, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Целью стала радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения. Жертв нет.

    В марте дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, произошел взрыв.

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    5 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    В подполье рассказали о переброске «азовцев» из Харькова на фронт

    Tекст: Александра Юдина

    Из Харькова выведены бойцы националистического полка «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), которые ранее были замечены в центре города, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «азовцы», скорее всего, направлены на фронт – на Донецкое и Авдеевское направления, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что подразделения «Азова» понесли большие потери в боях под Авдеевкой.

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    5 апреля 2024, 16:42 • Новости дня
    Российские войска освободили село Водяное в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили село Водяное в ДНР на Авдеевском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении освободили населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что за неделю на Авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин и множество другой техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    @ Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с «интенсивной активностью» российской авиации на Украине Польша и ее союзники подняли в небо военную авиацию для обеспечения безопасности собственного воздушного пространства.

    По данным оперативного командования польских ВС, Польша и ее союзники подняли воздушные суда, они курсируют в юго-восточной части страны, передает РИА «Новости».

    Также в заявлении указано, что польские власти предприняли «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства».

    Накануне ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, а также освободили село Водяное в ДНР.

    Кроме того, ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич», а дроны ВС России поразили перевалочную базу ВСУ.

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