Guardian: Индия ликвидировала до 20 террористов в Пакистане с 2020 года

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Guardian со ссылкой на источники, индийское правительство санкционировало ликвидацию людей в Пакистане в рамках стратегии по борьбе с терроризмом. Пакистанские следователи полагают, что за 2020-2023 годы в стране было совершено 20 убийств, к которым могут быть причастны «спящие ячейки» индийской разведки, действующие в основном в ОАЭ, передает РИА «Новости».

Обвинения также касаются ликвидации сикхских активистов движения «Халистан» в Пакистане и на Западе. В качестве доказательств пакистанские следователи ссылаются на показания свидетелей, протоколы арестов, финансовые отчеты, сообщения в WhatsApp и паспорта.

Индийские власти отвергают все обвинения, называя их «злонамеренной пропагандой».