Россиянина задержали за операции с криптовалютой в магазине каннабиса в Таиланде

Bangkok Post: Россиянин в Таиланде через магазин с каннабисом незаконно менял криптовалюту

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 36 лет, он публиковал в Сети рекламу с предложением о покупке и продаже криптовалюты, передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

Правоохранители установили, что указанные на сайте номера телефонов связаны с его банковскими счетами и со счетами еще одного иностранца – Максима Варюхина. Его гражданство не указано.

В качестве офиса использовался магазин по продаже каннабиса, принадлежащий Гайтукиеву. В магазине провели обыск, но улик не нашли. Россиянина доставили в полицейский участок.

Ранее таиландская полиция задержала в провинции Пхукет двух россиян по подозрению в незаконной работе гидами.