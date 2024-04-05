Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Представлена позволяющая удвоить производительность военной техники разработка
Представлена позволяющая удвоить производительность военной техники разработка «Росэлектроники»
Специалист НПО «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал новое техническое решение, которое позволит в два раза увеличить производительность разрабатываемых образцов военной техники, сообщили в Ростехе.
Как говорится в сообщении, в холдинге «Росэлектроника» изобрели новое решение в области создания перспективных вычислительных комплексов, позволяющее вдвое повысить производительность разрабатываемых образцов военной техники, передает ТАСС.
Там добавили, что разработка помогла повысить производительность и ТТХ изделий, оставив неизменными стоимость и сроки разработки.
Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) освоил производство полимерных диэлектриков, которые могут использоваться при создании космической техники.