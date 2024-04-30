29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Фон дер Ляйен не исключила запрет TikTok в ЕС
Фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Евросоюза
Не исключено, что соцсеть TikTok заблокируют на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия оказалась первой из организаций, которая приняла решение потребовать от сотрудников не устанавливать TikTok на рабочие телефоны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет соцсети TikTok на территории страны, если китайская компания-владелец ByteDance за год не продаст ее.