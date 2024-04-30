Фон дер Ляйен не исключила запрет TikTok в ЕС

В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что право торговать с Россией не должно нарушаться

Tекст: Дарья Григоренко

Линь Цзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию, отметил, что право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться, передает ТАСС.

Он добавил, что КНР не является ни инициатором, ни стороной украинского кризиса, не подливает масла в огонь и не извлекает из него выгоду. В то же время США, по словам дипломата, поставляют оружие Украине и одновременно обвиняют Китай в поддержке России. «Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?» – задался он вопросом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует давление США на Китай из-за отношений Пекина и Москвы. По его словам, Китай – абсолютно суверенное, мощное государство, которое может отстаивать и защищать свои интересы.

В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Китая, если он не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения.