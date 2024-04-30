Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

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    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
    Блинкен выразил надежду на согласие России вести переговоры по международному праву
    Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ
    ВС России с помощью партизан уничтожили на правом берегу Днепра операторов БПЛА ВСУ
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

    9 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    17 комментариев
    30 апреля 2024, 03:27 • Новости дня

    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

    Полянский на заседании комитета ГА ООН заявил о стремлении США к глобальной цифровой диктатуре

    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США санкционировали процессы, ведущие к глобальной цифровой диктатуре, то есть утрате странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как заявил Полянский, США пользуются тем, что «основные рычаги управления интернетом» расположены на Западе, а основные ИТ-монополисты «прописались» в западных юрисдикциях, передает РИА «Новости».

    Запад может получить тотальный контроль над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы, сказал он. По его словам, за «произволом» администраций крупных ИТ-корпораций часто стоят власти США. При этом сейчас нет «международно-правовых норм», которые могли бы помешать подобным действиям «ИТ-гигантов», заявил Полянский.

    Он также подчеркнул, что руководство профильных международных организаций игнорирует нападки на СМИ, если те не повторяют «прозападные нарративы». В частности, речь идет о ситуациях «на Украине, в странах Запада, в Прибалтике или Молдавии».

    При этом киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил Полянский – убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Семен Еремин.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы, речь идет о «формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом доминирования в IT-сфере и в социальных сетях».

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    28 апреля 2024, 06:22 • Новости дня
    Зампостпреда России при ООН Полянский осудил угрозы в адрес Крымского моста

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский осудил угрозы посла Литвы Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста

    Зампостпреда России при ООН Полянский осудил угрозы в адрес Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил угрозы в адрес Крымского моста, прозвучавшие со стороны экс-главы МИД Литвы, который сейчас является послом этой страны в Швеции, Линаса Линкявичюса.

    «Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Полянский сравнил поведение литовского дипломата, разместившего фотоколлаж, намекающий на возможность ракетного удара по Крымскому мосту, с поведением «раболепных американских болонок» и напомнил о твите главы МИД Польши Радослава Сикорского, в котором тот намекнул на причастность США к диверсии на «Северных потоках».

    Российский дипломат предупредил, что авторы подобных угроз пожалеют о своих словах.

    Ранее сообщалось, что Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление карикатурным.


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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия выразила готовность возобновить переговоры о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия готова возобновить переговоры с Индонезией о закупке истребителей Су-35, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии полковник Максим Лукьянов.

    «Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Индонезией, и мы по-прежнему заинтересованы в этом», – отметил Лукьянов на брифинге в посольстве России в Джакарте, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2018 году Россия и Индонезия начали переговоры о покупке 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов. Однако в 2021 году Индонезия отказалась от сделки под давлением США, опасаясь экономических санкций.


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    29 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    США разрешили до 1 ноября энергетические операции с российскими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, продлевающую до 1 ноября 2024 года разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой, с российскими банками, которые находятся под санкциями США.

    Согласно документу Минфина, речь идет о транзакциях с Центральным банком РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и более, передает ТАСС.

    Разрешение распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    27 апреля 2024, 10:17 • Новости дня
    В США не нашли доказательств «причастности властей России» к смерти Навального

    Wall Street Journal: В США не нашли доказательств «причастности властей России» к смерти Навального

    Tекст: Александра Юдина

    Американские спецслужбы не нашли доказательств «причастности» руководства России к смерти Алексея Навального, пишет газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, американская разведка не нашла доказательств того, что власти России якобы «приказывали убить Навального», передает ТАСС.

    Также газета заверила, что Вашингтон передал соответствующую информацию европейским спецслужбам.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против 30 физических и юридических лиц России, которых считают причастными к смерти Навального.

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    27 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Медведев допустил болезненный ответ на закон США о конфискации российских активов

    Медведев допустил «асимметричный, но болезненный» ответ на закон США о конфискации российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести в российское законодательство возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран.

    В своем Telegram-канале он указал, что ответ Москвы на американский закон о конфискации будет асимметричным, но болезненным.

    Медведев также предложил ввести в российское законодательство возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран.

    По мнению политика, норма российского законодательства «должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран».

    Ранее глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация активов ЦБ со стороны Запада станет нарушением базовых принципов международного права.

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    28 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Блинкен посетит Израиль и Иорданию в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию после завершения визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    По словам Миллера, в ходе встреч с представителями властей Израиля и Иордании Блинкен сосредоточится на достижении прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что главными целями визита являются освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и увеличение объемов гуманитарной помощи палестинцам.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В результате нападения погибли мирные жители, а более 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа и объявил о полной блокаде анклава.

    Ранее Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7 на Капри не стал комментировать сообщения СМИ о якобы ответном ударе Израиля по Ирану.

    Блинкен, комментируя сообщения о сбитых над иранской провинцией Исфахан беспилотниках, отметил, что не станет ничего говорить по этому вопросу. Он подчеркнул, что США не участвуют ни в каких наступательных операциях.

    Тем временем страны G7 объявили о своей работе над лишением радикального палестинского движения ХАМАС возможности получать финансирование из внешних источников.

    В заявлении глав МИД «семерки» по ситуации на Ближнем Востоке говорится, что G7 работает в том числе путем введения санкций и реализации иных мер с целью лишить ХАМАС возможности получать денежные средства из внешних источников.



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    27 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле оценили публикацию WSJ о непричастности России к смерти Навального

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что видел публикацию газеты Wall Street Journal о признании американской разведкой непричастности президента Владимира Путина к смерти Алексея Навального.

    По его словам, данный материал вряд ли можно назвать качественным, так как статья наполнена «какими-то очень пустыми рассуждениями», передает ТАСС.

    «Подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», – предположил представитель Кремля.

    Напомним, Wall Street Journal не нашла доказательств «причастности властей России» к смерти Навального.

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    27 апреля 2024, 11:26 • Новости дня
    ВВС США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

    Reuters: ВВС США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд доллвров на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4 Nightwatch, известный, как «самолет Судного дня», сообщает Reuters.

    Как сообщает агентство, контракт заключен с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation, работы будут вести в Неваде, Колорадо и Огайо, завершение проекта намечено на 2036 год, передает ТАСС.

    Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch – это модернизированный Boeing 747-200, который к 2030 годам будет считаться устаревшим, он может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки, оборудование его на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Сейчас ВВС США располагают четырьмя такими самолетами.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    29 апреля 2024, 23:21 • Новости дня
    США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Полянский сообщил о невыдаче Соединенными Штатами визы российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Tекст: Антон Антонов

    США злоупотребили положением страны, в которой находится штаб-квартира ООН, не выдав визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский обвинил США в том, что американская сторона «систематически злоупотребляет» своим положением. Он подчеркнул, что документы для получения визы были поданы своевременно, передает РИА «Новости».

    США в очередной раз продемонстрировали свое «истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ», сказал Полянский. Российская сторона ожидает, что Секретариат ООН и руководство профильных структур добьются «кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации».

    Напомним, МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН, отметив, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.

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    30 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    @ US Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%, это произошло после того, как российские войска стали активно использовать системы РЭБ вдоль линии фронта, сообщили старшие научные сотрудники Гудзоновского института (включен в перечень нежелательных организаций в России) Дэн Патт и Брайан Кларк.

    Россия также успешно использует средства РЭБ против реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом наведения по GPS JDAM, пишет Defense One.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы недавно помешали американскому высокоточному оружию поразить цель. Предположительно, речь идет о GLSDB – модифицированной «бомбе малого диаметра», к которой добавили ракетный двигатель (разработка Boeing и Saab Group), использующей GPS.

    Напомним, СМИ уже сообщали, что GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ. Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто также заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

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