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Мишустин выступил за использование средств ФНБ в реальном секторе
Мишустин: ФНБ призван развивать страну, а не увеличивать «бумажную» прибыль
Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) является подушкой безопасности, он предназначен для того, чтобы надежно сохранять и инвестировать в развитие страны, а не наращивать доходы от бумажных инвестиций, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
ФНБ предназначен для развития реального сектора, где не работают рыночные механизмы, для работы над технологически сложными проектами, передает ТАСС слова председателя правительства.
Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года на счетах ФНБ было размещено 227,33 млрд юаней, 358,96 тонн золота и 1,514 млрд рублей.