Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Студентка из Кении заявила, что атака на Елабугу не напугала ее
Устроившим атаку беспилотников на общежитие в Елабуге не получилось запугать людей, заявила учащаяся в «Алабуге Политех» и гражданка Кении Отиено Макрене Ошиенг.
Видеозапись с ее рассказом опубликована в Telegram-канале ОЭЗ «Алабуга».
В нем девушка рассказала, что приехала учиться в «Алабуге Политех» по направлению «Сервис и гостеприимство». Она пояснила, что с ней все в порядке.
Совершившие атаку на общежитие – варвары, их нужно осудить, заявила гражданка Кении. По ее мнению, они преследовали цель запугать учащихся, но у них этого не вышло.
Напомним, 2 апреля два беспилотника атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. число пострадавших выросло до семи человек. Газета ВЗГЛЯД изучала, какие цели преследовал киевский режим, пытаясь атаковать эти объекты.