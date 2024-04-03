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    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    11 комментариев
    3 апреля 2024, 12:26 • Новости дня

    Песков анонсировал участие Путина по видеосвязи в открытии объектов в новых регионах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду поучаствует в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по видео-конференц-связи, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В среду Путин занимается вопросами восстановления и развития новых регионов, там откроют новые и восстановленные объекты, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также Путин по видеосвязи поговорит с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и руководителем Забайкальского края Александром Осиповым.

    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

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    2 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин рассказал о проходящем переформатировании мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Переформатирование сил происходит сейчас в мире, но не все могут с этим смириться и ищут виноватых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

    «Происходит изменение, переформатирование мира. Потому что новые силы, новые центры мира развиваются такими темпами, которых, наверное, история еще не знала. И эти процессы неизбежны. Просто никто не хочет из власть предержащих, в широком смысле этого слова, с этим смириться. Ищут виноватых – вот в чем проблема», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

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    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.

    В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин провел встречу с Эмиром Кустурицей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

    Путин поздоровался с Кустурицей за руку, пригласив за стол для беседы. «Рад вас видеть!» – обратился президент к режиссеру, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», – сказал Путину Эмир Кустурица.

    Ранее Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

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    2 апреля 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин назвал неизбежным крах колониализма

    Путин назвал неизбежным процесс краха колониализма

    Путин назвал неизбежным крах колониализма
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинения в окончании эпохи колониализма, звучащие в адрес России со стороны западных государств, ошибочны, этот процесс был неизбежен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

    Путин отметил, что на Западе до сих пор обвиняют Россию в том, что «кто-то когда-то лишился своего колониального могущества», передает ТАСС.

    «Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

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    2 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин поддержал аналогию Кустурицы между усташами и бандеровцами
    Путин поддержал аналогию Кустурицы между усташами и бандеровцами
    @ KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сравнение хорватских ультранационалистов усташей и украинских бандеровцев правомочно, это очень похожие явления, заявил в беседе с сербским режиссером президент России Владимир Путин.

    «Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне – это все очень похожие явления», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Хорватские усташи во главе с Анте Павеличем проводили на территории Югославии в 1940-е годы геноцид сербского населения. В концентрационном лагере Ясеновац были убиты до 700 тыс. сербов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.

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    2 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: На Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие на Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании коллегии МВД.

    «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    2 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией спецтранспортом

    Путин поддержал идею обеспечить ветеранов СВО с ампутацией специальными автомобилями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение обеспечить ветеранов спецоперации с тяжелой ампутацией машинами с ручным управлением поддержал президент Владимир Путин в ходе встречи с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    В ходе встречи руководитель фонда заявила, что для ветеранов СВО с ампутацией важно социализироваться, они хотят работать, передает ТАСС.

    «Мы хотим выступить с инициативой для того, чтобы обеспечить этих ребят автомобилями с ручным управлением и включить в перечень средств реабилитации такую возможность», – сказала она.

    «Будем считать, что этот вопрос решен», – ответил ей глава государства.

    В октябре 2023 года замминистра труда Алексей Вовченко сообщал, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей.

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    2 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    Путин пообещал решить проблему с получением статуса инвалида бойцами ЧВК

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию, пообещал президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    «Мы обязательно сделаем», – ответил президент в ответ на просьбу Цивилевой, передает ТАСС.

    Напомним, Цивилева на встрече с Путиным заявила, что фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены.

    Ранее Путин заявил, что региональные власти должны постоянно держать в фокусе внимания заботу о бойцах СВО и их семьях.

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    2 апреля 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин: Идеология нацизма живуча и используется сегодня в геополитических целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нацистская идеология до сих пор жива, ее используют в геополитических интересах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле.

    «Удивительно, насколько живуча эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего, не идеологических, а геополитических интересах», – указал российский лидер, передает ТАСС.

    В одном ряду с проявлениями нацизма стоят теракты, которые совершаются в мире в последнее время, отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма.

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    2 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Россия и Белоруссия вместе борются с терроризмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская стороны вместе занимаются укреплением границ и противодействием терроризму, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня единения народов двух стран.

    «Москва и Минск эффективно координируют усилия в сферах внешней политики, укрепления пограничной безопасности и, разумеется, противодействия всем формам и проявлениям террористической угрозы», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Обращение российского лидера зачитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявили о необходимости предотвращения подрывных акций за рубежом, которые проводятся западными спецслужбами.

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    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: МВД должно обеспечить спокойную жизнь, но само работать в «военных условиях»
    Путин: МВД должно обеспечить спокойную жизнь, но само работать в «военных условиях»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники МВД должны обеспечить россиянам спокойную жизнь, но сами работать в условиях военного времени, подчеркнул президент Владимир Путин на коллегии ведомства.

    «Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин добавил, что для таких, как сотрудники МВД, «людей в погонах – это самая очевидная вещь». «Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России», – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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