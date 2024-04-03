Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Песков анонсировал участие Путина по видеосвязи в открытии объектов в новых регионах
Президент Владимир Путин в среду поучаствует в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по видео-конференц-связи, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду Путин занимается вопросами восстановления и развития новых регионов, там откроют новые и восстановленные объекты, сказал Песков, передает ТАСС.
Также Путин по видеосвязи поговорит с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и руководителем Забайкальского края Александром Осиповым.