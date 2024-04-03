Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Патрушев: Организаторы и спонсоры теракта в «Крокусе» будут наказаны
Патрушев: Организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе» накажут вне зависимости от местонахождения
Организаторы террористического акта в «Крокус Сити Холле» понесут заслуженное наказание, заявил секретарь СБ России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане.
Организаторы и спонсоры этого теракта вне зависимости от их местонахождения понесут заслуженное наказание, заявил Патрушев, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что после этой трагедии в России начался массовый телефонный обзвон с территории Украины, звонившие давали ложную информацию о минировании зданий.
Террористические группировки все чаще используются в геостратегических целях, им передают современное оружие, предоставляют современные средства слежения и разведки и снабжают разведданными, добавил секретарь СБ России, сообщает ТАСС.
Он предложил «решительно и жестко осудить терроризм во всех его проявлениях, и действия стран, его поддерживающих или потворствующих ему».
Также в ходе встречи Патрушев отмечал, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам.