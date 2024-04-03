Патрушев: Организаторы и спонсоры теракта в «Крокусе» будут наказаны

Патрушев: Организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе» накажут вне зависимости от местонахождения

Tекст: Алексей Дегтярев

Организаторы и спонсоры этого теракта вне зависимости от их местонахождения понесут заслуженное наказание, заявил Патрушев, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что после этой трагедии в России начался массовый телефонный обзвон с территории Украины, звонившие давали ложную информацию о минировании зданий.

Террористические группировки все чаще используются в геостратегических целях, им передают современное оружие, предоставляют современные средства слежения и разведки и снабжают разведданными, добавил секретарь СБ России, сообщает ТАСС.

Он предложил «решительно и жестко осудить терроризм во всех его проявлениях, и действия стран, его поддерживающих или потворствующих ему».

Также в ходе встречи Патрушев отмечал, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам.