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Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Следы теракта в подмосковном «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, Запад пытается навязать ту точку зрения, что теракт был совершен не Украиной, а ИГИЛ*, при этом важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, следы которого ведут к украинским спецслужбам, передает ТАСС.
По его словам, киевский режим и полностью контролируется США, а ИГИЛ, «Аль-Каиду*» и другие террористические организации тоже создал Вашингтон.
Патрушев обратил внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов, и именно в этот день исполнители теракта посещали «Крокус сити холл» для оценки ситуации на месте.
Ранее Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ