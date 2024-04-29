29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.3 комментария
В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники
Замкомбата Онуфер: Украине не хватает запчастей для ремонта западной техники
Замкомбата 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер заявил, что Украине критически не хватает запчастей для ремонта западной техники, из десяти машин может ездить лишь пять.
По его словам, недостаток ремонтных комплектов на натовскую технику является проблемой и поэтому из десяти машин может ездить только пять – нет гусениц. Онуфер добавил, что разные модификации техники имеют разные гусеницы, поэтому оперативно ремонтировать их получается не всегда, передает РИА «Новости».
Он сообщил также, что пораженную технику используют как "донора" для других машин. Таким образом из трех нерабочих получается сделать одну-две рабочие машины.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что более десяти единиц подбитой или почти сгоревшей техники ВСУ, включая танки Abrams, будут эвакуированы из-под Авдеевки.