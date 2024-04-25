Общественный совет Программы «Время героев» пообещал проследить за прозрачностью отбора

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о том, как будет проходить обучение в рамках программы.

«Учебный процесс в программе «Время героев», как и поручил Владимир Владимирович Путин, будет строиться с учетом лучшего опыта президентской академии и платформы «Россия – страна возможностей», полученного в том числе в процессе работы над флагманскими программами «Школа губернаторов», «Школа мэров» и «Лидеры России». Конечно, образовательный процесс будет скорректирован с учетом уникального опыта, который есть у участников и ветеранов СВО. Мы также рассчитываем, что руководители администрации президента, правительства и госкорпораций примут активное участие в Программе в качестве наставников», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам заместителя министра обороны - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Виктора Горемыкина, военнослужащие после увольнения из рядов вооруженных сил смогут усилить российские управленческие структуры. «Как сказал Верховный главнокомандующий в послании Федеральному собранию, элита общества – это те, кто служат своей стране, защищают ее с оружием в руках. Если эти люди придут на управленческие должности на всех уровнях – от этого выиграют и страна, и ее жители. Чем выше будет доля участников СВО в наших управленческих структурах, тем надежнее и эффективнее они станут работать», – считает Горемыкин.

Сенатор Александр Карелин считает, что участие в программе – шанс для бойцов СВО послужить стране в новом качестве. «Инициатива президента России о создании образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции крайне своевременная. Я лично знаю нескольких наших бойцов из Сибири, как находящихся сейчас в зоне боевого соприкосновения, так и уже уволившихся в запас, которые подали заявки, прошли тесты и сейчас волнуются – ждут результатов. Ребята восприняли это как реальный шанс для себя послужить стране в новом качестве, сделать еще много полезного в мирной жизни. Мы, члены общественного совета программы, будем в этом им всячески содействовать», – сказал сенатор.

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин считает, что еще одна важная задача для участников и ветеранов СВО – это патриотическое воспитание молодежи. «Считаю, что с помощью программы «Время героев» участники и ветераны специальной военной операции смогут не только внести свой вклад в государственное управление, но и участвовать в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, любви к Родине и традиций русского воинства. Эта задача, на мой взгляд, не менее важная», – отметил Саблин.

Руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко считает, что авторитет членов общественного совета станет гарантом беспристрастности, объективности и прозрачности отбора на программу. «Участники отбора проходят тесты управленческих способностей, где анализируются деловые качества претендента. Наши тесты верифицированы и проверены многими годами отбора управленцев нового типа; они хорошо себя зарекомендовали в федеральных управленческих конкурсах. Гарантом того, что оценка проводится абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно, будет авторитет членов общественного совета, которые призваны контролировать эти процессы», – отметил Безручко.

Член общественного совета программы «Время героев» Герой России Вячеслав Бочаров считает, что приход бойцов СВО на руководящие должности придаст импульс всей системе государственного управления. «Я благодарю организаторов за приглашение в общественный совет. И конечно, от имени всех ветеранов боевых действий я хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за такую нужную и своевременную инициативу. Приход ребят из зоны СВО на государственные должности придаст импульс развитию всей системы государственного управления. Кроме того, это будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения», – сказал Бочаров.

Начальник управления по социальному сопровождению государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Юрий Хабров считает, что программа «Время героев» открывает ветеранам СВО возможность для реализации в мирной жизни. «Каждый из участников боевых действий обладает уникальным набором профессиональных и личностных качеств. Они должны получить возможность реализовать свой лидерский и управленческий потенциал в мирной жизни, применить свои навыки и умения на благо страны. Именно такую возможность дает им Программа «Время героев», – сказал он.