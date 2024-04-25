Россия решила выслать двух дипломатов посольства Латвии

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии, пишут «Известия».

Отмечается, что в этот же день посол Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД РФ, где ей был выражен решительный протест.

В российском ведомстве заявили, что в случае продолжения враждебных действий в отношении российских дипломатов, Москва предпримет «болезненные для Риги» шаги.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата.