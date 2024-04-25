Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.0 комментариев
Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично
Россия должна искать выгоду, принимая решение об ответе на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.
«Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.