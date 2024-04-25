  • Новость часаШвеция решила направить войска в Латвию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Белоруссия подготовилась к отражению интервенции
    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    Литва решила вернуть военнообязанных украинцев на родину
    Россия решила выслать двух дипломатов посольства Латвии
    МИД не исключил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    12 комментариев
    25 апреля 2024, 20:12 • Новости дня

    Фрегат «Адмирал Головко» вышел на учения в Баренцево море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 Северного флота (СФ) вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач, сообщили в пресс-службе флота.

    Как говорится в сообщении, фрегат «Адмирал Головко» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач, выход в море и проход по Кольскому заливу обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения фрегата, передает ТАСС.

    Там добавили, что в море экипажу фрегата предстоит отработать организацию противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищенном рейде с профилактическим гранатометанием, стрельбу по плавающей мине, действия по противовоздушной и противолодочной обороне. На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

    Напомним, 25 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко».

    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



    Коментарии (58)
    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




    Результаты
    14 комментариев


    Коментарии (12)
    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

    Коментарии (12)
    25 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Над Запорожской областью создали защитный купол

    Минобороны: Над Запорожской областью создали защитный купол

    Над Запорожской областью создали защитный купол
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создали в небе над подконтрольной России частью Запорожской области защитный «купол», сообщили в Минобороны.

    Подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения используют ЗРК «Бук-М2», а также другие средства поражения, такие как «Панцирь».

    Как рассказал один из военнослужащих, «ни одна ракета, ни один самолет не пройдет» в область под надзором ВС России. «HIMARS сбивали. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров», – отметил он.

    В середине апреля российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

    Коментарии (15)
    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

    Коментарии (18)
    25 апреля 2024, 06:23 • Новости дня
    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи

    Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей

    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета замглавы Министерства обороны Тимура Иванова и его семьи.

    «Все, что было зарегистрировано на него и жену, а также бывших жен и пятерых детей, включая приемных, арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом. При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».

    Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере.

    Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.

    Коментарии (32)
    24 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»

    «Калашников» представил специалистам Минобороны новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»

    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный БПЛА «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как сообщили в пресс-службе, «Каракурт» является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенность заключается в маневренности запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера, передает ТАСС.

    Кроме «Каракурта», военные ознакомились с круглосуточным разведывательным БПЛА «Скат 350М» и системой подъема аппаратуры «Квазимачта», которая обеспечивает высокоскоростной обмен данными с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полета – не менее 24 часов, также есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БПЛА на 500 метров.

    Ранее спецназ Росгвардии навел удар по топливной базе ВСУ с помощью БПЛА «Скат 350М».

    Коментарии (0)
    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

    Коментарии (18)
    24 апреля 2024, 23:09 • Новости дня
    США отправили Украине значительное количество ракет ATACMS

    США в марте 2024 года отправили Украине значительное количество ракет ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    США отправили Украине значительное количество тактических баллистических ракет ATACMS в марте, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

    По словам Салливана, решение об отправке ракет было принято президентом США Джо Байденом в феврале.

    «Я могу подтвердить, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – приводит слова Салливана ТАСС.

    Он также подтвердил, что ракеты были отправлены в рамках мартовского пакета американской военной помощи.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 06:44 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

    Анохин заявил, что Смоленская область «вновь находится под атакой украинских БПЛА». Силы ПВО ВС России ведут с ними борьбу.

    «В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам произошли возгорания», – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник. В результате падения обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2024, 02:32 • Новости дня
    У арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом

    Экс-замминистра обороны Иванов оценил свое моральное состояние и встретится с психологом

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о взяточничестве, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев.

    «Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет», – приводит слова Енаева ТАСС.

    Отмечается, что сейчас Иванов содержится в карантинной камере, соседей у него нет.

    «В самой камере все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», – рассказал Енаев.

    По словам правозащитника, Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Он также сообщил, что замминистра уже посетил врач, и хронических заболеваний у него не выявлено. На четверг у него запланирована сдача анализов и визит к психологу.

    Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2024, 01:30 • Новости дня
    ОДКБ сохранила обязательства перед Арменией, несмотря на ее ограниченное участие

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация продолжает выполнять свои обязательства по отношению к Армении в полном объеме, несмотря на решение Еревана ограничить участие в ее работе.

    «Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается. Все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации», – отметил генсек в интервью «Известиям».

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем оставаться в организации.

    В последнее время Ереван неоднократно пропускал встречи в рамках ОДКБ. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске в 2023 году, а также заявлял, что республика приостановила участие в этой организации.

    Разногласия между Арменией и ОДКБ возникли на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2024, 00:27 • Новости дня
    ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза за сутки, ранены два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 22 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – приводит сообщение ТАСС.

    Отмечается, что что обстрелы ВСУ повредили жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Отмечается, что всего противник выпустил по населенным пунктам ДНР 73 различных боеприпаса.

    Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ происходят регулярно.

    Ранее сообщалось, что за последние сутки «Южная» группировка Вооруженных сил России в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР поразила до 500 украинских военных.

    Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.



    Коментарии (0)
    24 апреля 2024, 02:25 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожены два беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили на территории Воронежской области два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в результате падения обломков другого украинского беспилотника на территории частного домовладения образовалась воронка площадью около 1 кв. м.

    «По предварительным данным, никто не пострадал. В доме повреждены стекла, разрушена беседка, посечена кровля. Помощь для восстановления объектов будет оказана оперативно», – пояснил губернатор.

    В Минобороны сообщили, что 23 апреля около 23.00 была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России».

    Коментарии (0)
    25 апреля 2024, 02:17 • Новости дня
    В Белом доме усомнились в способности Киева победить с новым вооружением

    В Белом доме усомнились в способности Киева добиться успехов с новым вооружением

    Tекст: Денис Тельманов

    В администрации США сомневаются в способности Киева добиться значимых успехов на поле боя, несмотря на одобрение нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов.

    «Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете - да, однако это не гарантирует им победу», – рассказал газете Politico источник в Белом доме, передает ТАСС.

    Отмечается, что по словам источников, сситуация на фронте за последние месяцы изменилась не в пользу Украины, в том числе из-за нехватки боеприпасов. В Вашингтоне также высказывают опасения по поводу военной тактики Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал возможность новых тактических успехов России в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков: Исход спецоперации на Украине предрешен, Россия победит
    В Польше россиянина приговорили к тюрьме по обвинению в шпионаже
    Адвокат сообщил об аресте счетов экс-замминистра обороны Иванова
    Граждан Грузии заверили в сохранении безвизового режима с Европой
    Беспилотники ВСУ атаковали автобус в Брянской области
    Разыскиваемого полицией москвича задержали в Сочи с мертвым дельфином
    Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну

    Шри-Ланка способна открыть для БРИКС новые горизонты

    БРИКС продолжает расширяться. На этот раз о намерении вступить в организацию официально заявила Шри-Ланка. Это может запустить вторую волну вступления новых членов в союз. Не стоит недооценивать полезность Шри-Ланки для союза. Островному государству есть что не только попросить, но и предложить. Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Замминистра обороны попал на фронт борьбы с коррупцией

    «Сколь веревочке ни виться», – такими словами отреагировали эксперты на арест обвиняемого во взятке замминистра обороны Тимура Иванова. Как уголовное дело отразится на работе курируемого Ивановым подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия подготовила для США гигантскую взятку

    Крайне загадочными выглядят обещания британского руководства резко увеличить военные расходы для «сдерживания России». «Военно-промышленный комплекс Британии находится в самом большом упадке за всю историю своего существования», говорят эксперты и не верят, что эта ситуация может измениться в обозримом будущем, несмотря на любые затраты. Зачем же это нужно Британии? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............