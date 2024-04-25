Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин отметил успехи ЦБ по сдерживанию инфляции
Угроза инфляции в России сохраняется, однако видны положительные тенденции в сторону ее снижения, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Объемы кредитования растут, и темпы хорошие. Но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин добавил, что в настоящее время ЦБ удается поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Он также отметил, что ЦБ держит ключевую ставку на том уровне, который не даст инфляции достичь двузначных значений.
«Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция – двузначные величины. И держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы», – сказал он, приведя в пример Турцию.
Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.