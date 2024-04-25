Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
КНДР приняла приглашение на Игры дружбы в России
КНДР примет участие во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России с 27 по 30 августа этого года, сообщили в северокорейском посольстве в Москве.
«На Игры дружбы приедут наши спортсмены, команды, будет представительная делегация Министерства спорта КНДР», – сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.
Кроме того, делегация республики примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Всемирных играх дружбы в России.