Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
МИД опроверг данные о подготовке «запрета» на консульские услуги за границей
Информация о якобы подготовке запрета на оказание услуг в российских консульских учреждениях за границей являются откровенной ложью, сообщили в консульском департаменте МИД России.
«В рубрике «отчаянные фейки» вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал», – говорится в Telegram-канале консульского департамента ведомства.
В МИД назвали эти данные откровенным враньем и пообещали дать развернутый комментарий позже.
Напомним, ранее Киев запретил оказывать за границей консульские услуги мужчинам с украинским гражданством.