В Пхеньяне заявили, что КНДР будет в «одном окопе с Россией»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он не сомневается, что Россия обязательно достигнет целей СВО на Украине, а КНДР будет стоять в одном окопе с Российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав, передает ТАСС.

Им Чхон Иль заявил также, что позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы «придавать первостепенное значение отношениям с Россией и неизменно развивать традиции дружбы». «Отношения КНДР и России основаны на товариществе и боевом единстве, они будут развиваться в нерушимое товарищество и вечные стратегические отношения», – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку в вопросе спецоперации на Украине.