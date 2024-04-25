Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
В Пхеньяне заявили, что КНДР будет в «одном окопе с Россией»
Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль по случаю пятилетней годовщины саммита во Владивостоке между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером народной республики Ким Чен Ыном заявил, что уверен в достижении целей специальной военной операции и что его страна будет в одном окопе с Россией.
По его словам, он не сомневается, что Россия обязательно достигнет целей СВО на Украине, а КНДР будет стоять в одном окопе с Российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав, передает ТАСС.
Им Чхон Иль заявил также, что позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы «придавать первостепенное значение отношениям с Россией и неизменно развивать традиции дружбы». «Отношения КНДР и России основаны на товариществе и боевом единстве, они будут развиваться в нерушимое товарищество и вечные стратегические отношения», – говорится в заявлении.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку в вопросе спецоперации на Украине.