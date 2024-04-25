В уральской больнице пригрозили уволить медбрата из-за скандального видео

Tекст: Алексей Дегтярев

В местной прессе опубликовали видео, где якобы нетрезвый медбрат-рентгенолог лег на пол в процедурной, когда туда зашли родители с десятилетним пациентом, которому необходимо было сделать ночью МРТ, передает РИА «Новости».

Согласно этим данным, посетители пытались найти главного врача, но его не было на месте. На помощь пришел другой сотрудник, который, по словам автора ролика, также находился в состоянии опьянения.

Руководство учреждения провело служебное расследование, согласно предварительной проверке, рентгенолаборанту и его руководителю вынесено строгое дисциплинарное взыскание. Изучается вопрос об увольнении обоих сотрудников.

В пресс-службе добавили, что помощь пациенту оказал другой специалист, у авторов видео нет претензий к учреждению.

Между тем источник в медицинских кругах сообщил агентству, что медбрат уже написал заявление на увольнение, а его руководитель наказан за допущение подобного. При этом медбрат заявляет, что был трезв, но был спросонья, однако доказательств тому нет.

При этом лаборант был «неплохим сотрудником», а мать, снявшая ролик, написала письменный отказ от претензий, когда вокруг истории начался ажиотаж.

В 2020 году 71-летний травматолог в Омской области решил уволиться из медучреждения посреди смены, при этом, по версии регионального Минздрава, он находился в состоянии алкогольного опьянения.