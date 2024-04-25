Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).2 комментария
В Тбилиси назвали «сторонника Горбачева» из Литвы лидером антигрузинской кампании в ЕП
В Тбилиси назвали «сторонника Горбачева» из Литвы лидером антигрузинской кампании в Европарламенте
Литовские депутаты в Европарламенте находятся в авангарде антигрузинской кампании, заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Литовские депутаты составляют ядро группы европарламентариев, которые требуют ввести санкции против Грузии», – сказал он.
По его словам, руководит ими «сторонник (экс-президента СССР Михаила) Горбачева Андрюс Кубилюс».
При этом, по словам Георгия Вольского, «интересно, что в 2023 году экспорт продукции из Грузии в Россию составил 657 млн долларов, а из Литвы – 2,3 миллиарда», при этом Литва заняла первое место по экспорту вина в Россию (180 млн долларов), опередив Грузию на 12 миллионов.
Накануне Тбилиси призвал Вильнюс официально отреагировать на оскорбительные, по мнению властей Грузии, заявления европейского депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса.
Ауштрявичус потребовал ввести санкции против руководителей полиции Грузии за якобы жестокое отношение к демонстрантам, которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, такой призыв является «атакой» на грузинские государственные институты.
Литовская дипломатическая миссия в Тбилиси заявила в четверг, в частности, что «европарламентарии от Литвы не координируют свои действия со страной происхождения».