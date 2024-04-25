Голикова сообщила о выполнении показателей нацпроекта «Демография»

Голикова: Все показатели нацпроекта «Демография» по итогам 2023 года выполнены

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, выполнены все показатели национального проекта «Демография» по итогам 2023 года, передает ТАСС. Голикова заметила, что по итогам 2023 года кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%, а за первый квартал этого года – 25,4%, а самое высокое – по федеральному проекту «Содействие занятости» – 37%.

Вице-премьер напомнила, что с 2025 года по поручению президента России этот нацпроект будет преобразован в нацпроект «Семья», мероприятия, касающиеся здорового образа жизни и спорта, войдут в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Голикова также подвела итоги других направлений реализации нацпроекта. Так, в прошлом году завершили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 197,6 тыс. человек, модернизированы 438 центров занятости и проведено обучение новым подходам более 6 тыс. сотрудников центров. Помимо этого, в рамках системы долговременного ухода по итогам 2023 года получили услуги 171,2 тыс. россиян пожилого возраста и инвалидов, были созданы 83 региональных гериатрических центра, помощь получили 211,3 тыс. человек. В 2023 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» прошли обучение 7,6 тыс. специалистов в сфере физкультуры и спорта. Голикова добавила, что в 298 спортивных школах олимпийского резерва закуплено новое оборудование и инвентарь, а 752 организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказывается господдержка. Кроме того, доля россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 56,8%.

По ее словам, одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография» является маткапитал, который в прошлом году получили 924 тыс. семей, а в первом квартале 2024-го уже 181,9 тысяч.

Голикова напомнила, что в прошлом году более 1 млн семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, а при рождении третьего и последующих детей – 596,7 тыс. семей. Также с 2019 года по программе льготной ипотеки для семей с детьми жилищные условия смогли улучшить 936,7 тыс. семей. Из них в 2023 году почти 419 тыс. семей, а за первые три месяца 2024-го – 72,3 тысяч. По нацпроекту «Демография» с 2019 года введено в эксплуатацию 1679 детских садов на 245,9 тыс. мест, из них 63 детсада на 11,9 тыс. в 2023 году. В частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тыс. мест.

Ранее Голикова сообщала, что новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет правопреемником действующего до конца нынешнего года нацпроекта «Здравоохранение», а национальный проект «Семья» станет расширенным продолжением «Демографии».