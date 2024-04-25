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Голикова сообщила о выполнении показателей нацпроекта «Демография»
Голикова: Все показатели нацпроекта «Демография» по итогам 2023 года выполнены
Все показатели нацпроекта «Демография», реализация которого завершается в 2024 году, по итогам прошлого года выполнены, его кассовое исполнение составило 99,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами по итогам реализации нацпроекта в 2023 году и ходе его исполнения в первом квартале 2024 года.
По ее словам, выполнены все показатели национального проекта «Демография» по итогам 2023 года, передает ТАСС. Голикова заметила, что по итогам 2023 года кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%, а за первый квартал этого года – 25,4%, а самое высокое – по федеральному проекту «Содействие занятости» – 37%.
Вице-премьер напомнила, что с 2025 года по поручению президента России этот нацпроект будет преобразован в нацпроект «Семья», мероприятия, касающиеся здорового образа жизни и спорта, войдут в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Голикова также подвела итоги других направлений реализации нацпроекта. Так, в прошлом году завершили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 197,6 тыс. человек, модернизированы 438 центров занятости и проведено обучение новым подходам более 6 тыс. сотрудников центров. Помимо этого, в рамках системы долговременного ухода по итогам 2023 года получили услуги 171,2 тыс. россиян пожилого возраста и инвалидов, были созданы 83 региональных гериатрических центра, помощь получили 211,3 тыс. человек. В 2023 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» прошли обучение 7,6 тыс. специалистов в сфере физкультуры и спорта. Голикова добавила, что в 298 спортивных школах олимпийского резерва закуплено новое оборудование и инвентарь, а 752 организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказывается господдержка. Кроме того, доля россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 56,8%.
По ее словам, одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография» является маткапитал, который в прошлом году получили 924 тыс. семей, а в первом квартале 2024-го уже 181,9 тысяч.
Голикова напомнила, что в прошлом году более 1 млн семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, а при рождении третьего и последующих детей – 596,7 тыс. семей. Также с 2019 года по программе льготной ипотеки для семей с детьми жилищные условия смогли улучшить 936,7 тыс. семей. Из них в 2023 году почти 419 тыс. семей, а за первые три месяца 2024-го – 72,3 тысяч. По нацпроекту «Демография» с 2019 года введено в эксплуатацию 1679 детских садов на 245,9 тыс. мест, из них 63 детсада на 11,9 тыс. в 2023 году. В частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тыс. мест.
Ранее Голикова сообщала, что новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет правопреемником действующего до конца нынешнего года нацпроекта «Здравоохранение», а национальный проект «Семья» станет расширенным продолжением «Демографии».