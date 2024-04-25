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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

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    25 апреля 2024, 08:31 • Новости дня

    Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами

    Марочко: Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ, усиленная нацбатальонами, не смогла прорвать оборону российских военнослужащих в районе Тернов в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, трехкратно возросла активность украинских войск в районе Тернов, куда также отправили националистические подразделения, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинским боевикам достичь не удалось прорвать оборону ВС России. Он добавил, что на упомянутом участке фронта ВСУ также увеличили число «огневых налетов» при помощи артиллерии и беспилотников.

    Ранее подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Тернов.

    24 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России

    Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в получении российского гражданства Йокичем не видит, поскольку ДНР входит в состав России.

    Йокич выступил с публичным обращением в социальных сетях, заявив, что уехал из Сербии еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Он выразил опасения, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а затем – статья за наемничество, пишет РБК.

    Ранее другой доброволец из Сербии Братислав Живкович заявил, что СВО – это неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России.

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    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    24 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ночью был нанесен ракетный удар по общежитию ВСУ в Харькове, за ней прилетела ракета ПВО, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил, что еще один удар был нанесен по зданию, которое ВСУ использовали для ротации в поселке Боровая, где находилось до 30 человек, а во дворе шесть единиц техники.

    Ранее Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    24 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    Трофейную технику ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России.

    Отмечается, что доставлены украинский танк Т-64, бронемашина «Козак-2», БТР MaxxPro США, БМП-1 производства Чехии, британская Mastiff, передает ТАСС.

    До этого на выставку уже привезли немецкую БМП Marder, американские БТР М113 и БМП Bradley, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО. В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

    Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится месяц.

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    24 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Рогов: Спецназ ВСУ отрабатывает форсирование Днепра и атаку на ЗАЭС
    Рогов: Спецназ ВСУ отрабатывает форсирование Днепра и атаку на ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы специальных операций (ССО) ВСУ проводят учения, где по легенде необходимо форсировать Днепр и захватить крупный техногенный объект. Таким объектом в случае эскалации ситуации может стать Запорожская АЭС, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в подконтрольной Киеву части Запорожской области сейчас проходят учения в верхнем бьефе Днепра, легенда которых гласит, что необходимо форсировать Днепр с правого берега и захватить крупный техногенный объект, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что таким объектом на освобожденной части побережья является только Запорожская атомная электростанция, так что в случае эскалации конфликта вокруг АЭС именно ССО должны будут действовать как передовая единица для захвата атомной станции.

    Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

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    24 апреля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВСУ сорвали ротацию собственных войск в Новобахмутовке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой, сорвав ротацию собственных сил, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ отказались занимать позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцы вышли на ротацию и по факту поставили под угрозу внушительный отрезок фронта, передает ТАСС.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    24 апреля 2024, 10:49 • Новости дня
    На Украине вынесли первые приговоры военным за отказы выполнять абсурдные приказы

    На Украине суды вынесли первые приговоры военным за отказы выполнять абсурдные приказы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские суды начали выносить вердикты по делам военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы командования. За последнее время в реестре судебных решений появилось сразу несколько таких приговоров, пишет украинское издание «Страна».

    По данным издания, в реестре есть по меньшей мере семь записей о приговорах военным за отказ выполнять приказы, например, к пяти годам лишения свободы приговорили двух морпехов, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре 2023 года, передает ТАСС.

    Два года получил и морпех из Винницкой области, который получил приказ осуществить замену личного состава бригады, удерживать позиции и не допустить прорыв противника в Крынках, но отказался выполнять приказ.

    «Страна» сообщает также, что многие военные в Крынках отделались дисциплинарными наказаниями за аналогичные проступки. Между тем подобные эпизоды с невыполнением военными приказов далеко не единичные. Один из волонтеров сообщил, что в населенном пункте Очеретино одна из бригад оставила свои позиции без приказа.

    Ранее морпеха ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках.

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    24 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали два объекта ТЭК под Смоленском

    Три украинских дрона атаковали два объекта ТЭК под Смоленском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по предварительной информации, нет, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», зафиксированы три удара украинскими дронами с интервалом 50 минут по двум объектам.

    Он уточнил, что в 3:17 и 3:40 два БПЛА атаковали топливно-энергетический объект, в 4:07 еще один беспилотник, предварительно, упал на аналогичном объекте в Ярцевском районе. Источник сообщил также, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

    Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

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    24 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Антонов назвал угрозой столкновения ядерных держав решение США о помощи Киеву

    Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    США наносят тяжелейший удар по возможности восстановления отношений с Россией, балансируя на грани столкновения ядерных держав, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя подписание президентом США Джо Байденом закона по поставке оружия Украине, отметил, что «гремучая смесь» законов говорит о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов», а Вашингтон занимается смертельной эквилибристикой на горящей земле, передает ТАСС.

    По его словам, США готовы броситься в пропасть и увлечь за собой других, потому что не могут удержать изношенный ими миропорядок.

    Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий оказание военной помощи Киеву. В Пентагоне заявили, что в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS и другие.

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    24 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Командира ВСУ заочно приговорили за приказ бомбить нефтебазу в России

    К 18 годам заключения заочно приговорен командир ВСУ за приказ бомбить нефтебазу под Брянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир ВСУ заочно приговорен к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    Как сообщили в СК, командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгению Булацику, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Теракт», приговором суда заочно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Ранее был вынесен приговор двум украинским военным по делу о гибели пятерых мирных жителей в Мариуполе.

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    24 апреля 2024, 09:56 • Новости дня
    Марочко: Протяженность траншей ВСУ под Белогоровкой в ЛНР выросла вдвое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ «активно окапываются» в районе Белогоровки в ЛНР, противник вдвое увеличил там протяженность систем траншей на своих позициях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки за последнее время увеличилась вдвое. Марочко добавил, что ВСУ активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними, ведут работы по углублению уже существующих траншей, строят скрытые огневые точки, к которым подходит разветвленная система туннелей, передает ТАСС.

    Ранее боевиков с шевронами радикальных исламистов ликвидировали в Белогоровке в Донбассе бойцы 2-го армейского корпуса ВС России.

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    24 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Рабочая группа по СВО предложила решения по мерам поддержки бойцов и их семей

    Рабочая группа по СВО предложила новые решения по мерам поддержки бойцов и их семей

    Рабочая группа по СВО предложила президенту Владимиру Путину новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей: они касаются расчетов страховки при оформлении кредитов и снижения финансовой нагрузки на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    Андрей Турчак отметил, что в докладе, отправленном президенту России, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчетах страховки при оформлении кредитов. Он пояснил, что сейчас военные переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков, без этого ставка по кредиту повышается.

    Кроме того, предлагается освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но сбор по-прежнему начисляется.

    Еще одна инициатива – возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов, законом такая возможность пока не предусмотрена.

    Также предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ. По словам Турчака, банки в подобных случаях частично или полностью списывают людям долги, но от налога на полученные таким образом «доходы» освобождены только жители ЛДНР.

    Кроме того он доложил президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой. Так, принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии – по потере кормильца – детям-инвалидам погибших участников СВО. Также, по словам Турчака, в первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства.

    В Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в СВО; о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке; о дополнительных соцгарантиях сотрудникам ФСИН – участникам СВО. Также Турчак сообщил, что Минобороны будет сообщать военнослужащим о праве и порядке оформления различных доверенностей.

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    24 апреля 2024, 12:43 • Новости дня
    Алаудинов: Подразделения ВС России ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения Минобороны каждый день освобождают серьезные участки и населенные пункты в зоне СВО, заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов.

    По его словам, подразделения Минобороны ежедневно освобождают населенные пункты и достаточно серьезные участки, передает ТАСС.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС России назначен генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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    24 апреля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль сообщил о ежедневных контактах Путина с Шойгу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу находятся в ежедневном контакте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Верховный главнокомандующий во время СВО поддерживает постоянные ежедневные контакты с министром обороны, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО.

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