Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами
Марочко: Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами
Группировка ВСУ, усиленная нацбатальонами, не смогла прорвать оборону российских военнослужащих в районе Тернов в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, трехкратно возросла активность украинских войск в районе Тернов, куда также отправили националистические подразделения, передает ТАСС.
Марочко добавил, что украинским боевикам достичь не удалось прорвать оборону ВС России. Он добавил, что на упомянутом участке фронта ВСУ также увеличили число «огневых налетов» при помощи артиллерии и беспилотников.
Ранее подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Тернов.