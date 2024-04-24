  • Новость часаВоевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
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    26 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 14:45 • Новости дня

    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России

    Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

    Воевавший в СВО доброволец из Сербии оказался под угрозой депортации из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что оснований для отказа в получении российского гражданства Йокичем не видит, поскольку ДНР входит в состав России.

    Йокич выступил с публичным обращением в социальных сетях, заявив, что уехал из Сербии еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Он выразил опасения, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а затем – статья за наемничество, пишет РБК.

    Ранее другой доброволец из Сербии Братислав Живкович заявил, что СВО – это неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России.

    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ

    Эксперт Анпилогов: У России открываются новые возможности для поражения инфраструктуры в тылу ВСУ

    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинская ПВО деградирует, у ВСУ не хватает ЗРК, нет запаса ракет. Это позволяет ожидать роста эффективности ударов ВС РФ по логистической инфраструктуре и военным складам противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Анпилогов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал нарастить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

    Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия ВСУ по мере развития своих военно-технических возможностей, в частности – в области беспилотников, а также получения актуальных разведданных, пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

    По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия».

    «Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца. Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное», – добавляет специалист.

    Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

    «У ВС России открываются новые возможности для эффективного поражения логистической инфраструктуры в стратегическом тылу ВСУ. В первую очередь это река Днепр, которая фактически рассекает Украину на две части. В условиях противодействия противника и ограниченности собственных ресурсов, которые всегда присутствуют на войне, Минобороны РФ и Генштаб принимают, с моей точки зрения, наилучшие из возможных решений», – говорит спикер.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Он отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава ведомства.

    Также министр указал: в подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов. Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине уже находится на складах в Германии и Польше, пишет CNN. По информации ресурса, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину.

    Одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов.

    При этом, как уверяет представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, у США надежная логистика, поэтому снаряды из Германии на Украину могут быть доставлены в течение нескольких дней.

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    24 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ночью был нанесен ракетный удар по общежитию ВСУ в Харькове, за ней прилетела ракета ПВО, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил, что еще один удар был нанесен по зданию, которое ВСУ использовали для ротации в поселке Боровая, где находилось до 30 человек, а во дворе шесть единиц техники.

    Ранее Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания.

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    24 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    Politico: США не помогут ВСУ перейти в наступление
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление, пишет Politico.

    По мнению экспертов издания, у киевского командования будет недостаточно сил для чего-то большего, чем просто укрепление своей обороны, передает ТАСС.

    Ссылаясь на слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова о причинах неудач ВСУ, газета подчеркивает, что провальное контрнаступление прошлого года изначально было «слишком разрекламировано, а ожидания – завышены».

    Эксперты Politico также отметили, что помощь США не позволит Украине изменить ход военных действий.

    Несмотря на то, что Пентагон заявил о готовности поставить оружие Киеву в течение нескольких дней, у ВСУ возникнут новые проблемы – с тыла.

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    24 апреля 2024, 08:25 • Новости дня
    ВСУ в Харьковской области стали использовать воздушных змеев

    Марочко: ВСУ в Харьковской области используют воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов

    ВСУ в Харьковской области стали использовать воздушных змеев
    @ Denis Meyer/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в Харьковской области в местах со сложным рельефом местности зафиксированы случаи использования ВСУ воздушных змеев и аэростатов для поднятия антенн ретрансляторов, которые используются как войсками связи, так и БПЛА, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что такой способ поднятия антенн ретрансляторов позволяет войскам в разы увеличить площадь покрытия связью. Он предположил, что ВСУ используют такой способ из-за поврежденной в Харькове телевышки.

    Ранее ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове.

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    24 апреля 2024, 08:39 • Новости дня
    ВСУ сорвали ротацию собственных войск в Новобахмутовке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой, сорвав ротацию собственных сил, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ отказались занимать позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцы вышли на ротацию и по факту поставили под угрозу внушительный отрезок фронта, передает ТАСС.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    24 апреля 2024, 10:49 • Новости дня
    На Украине вынесли первые приговоры военным за отказы выполнять абсурдные приказы

    На Украине суды вынесли первые приговоры военным за отказы выполнять абсурдные приказы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские суды начали выносить вердикты по делам военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы командования. За последнее время в реестре судебных решений появилось сразу несколько таких приговоров, пишет украинское издание «Страна».

    По данным издания, в реестре есть по меньшей мере семь записей о приговорах военным за отказ выполнять приказы, например, к пяти годам лишения свободы приговорили двух морпехов, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре 2023 года, передает ТАСС.

    Два года получил и морпех из Винницкой области, который получил приказ осуществить замену личного состава бригады, удерживать позиции и не допустить прорыв противника в Крынках, но отказался выполнять приказ.

    «Страна» сообщает также, что многие военные в Крынках отделались дисциплинарными наказаниями за аналогичные проступки. Между тем подобные эпизоды с невыполнением военными приказов далеко не единичные. Один из волонтеров сообщил, что в населенном пункте Очеретино одна из бригад оставила свои позиции без приказа.

    Ранее морпеха ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках.

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    23 апреля 2024, 21:14 • Новости дня
    Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

    Старовойт: Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидированы несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были подавлены вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа», деревни Милаевка Беловского района, еще один дрон упал возле села Локоть Рыльского района.

    Также ВСУ, по словам губернатора, нанесли несколько ударов по поселкам Теткино и Новый Путь, деревням Елизаветовка и Успеновка, селу Горналь Курской области.

    Ранее в пятницу ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь.

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    24 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    Военнопленный ВСУ рассказал, что многим солдатам в зоне СВО за 50 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военны рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

    По его словам, из 23 человек десять было больше за 50, при этом очень мало молодых – один или два человека. Все отказывались выполнять задачу – все хотят жить, передает РИА «Новости».

    Пленный также рассказал, что украинские офицеры присутствуют только на этапе назначения задач, он не оказывают необходимую поддержку в процессе выполнения самой задачи.

    Ранее ВСУ открыли минометный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам.

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    24 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали два объекта ТЭК под Смоленском

    Три украинских дрона атаковали два объекта ТЭК под Смоленском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по предварительной информации, нет, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», зафиксированы три удара украинскими дронами с интервалом 50 минут по двум объектам.

    Он уточнил, что в 3:17 и 3:40 два БПЛА атаковали топливно-энергетический объект, в 4:07 еще один беспилотник, предварительно, упал на аналогичном объекте в Ярцевском районе. Источник сообщил также, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

    Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

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    24 апреля 2024, 09:56 • Новости дня
    Марочко: Протяженность траншей ВСУ под Белогоровкой в ЛНР выросла вдвое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ «активно окапываются» в районе Белогоровки в ЛНР, противник вдвое увеличил там протяженность систем траншей на своих позициях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки за последнее время увеличилась вдвое. Марочко добавил, что ВСУ активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними, ведут работы по углублению уже существующих траншей, строят скрытые огневые точки, к которым подходит разветвленная система туннелей, передает ТАСС.

    Ранее боевиков с шевронами радикальных исламистов ликвидировали в Белогоровке в Донбассе бойцы 2-го армейского корпуса ВС России.

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    24 апреля 2024, 12:43 • Новости дня
    Алаудинов: Подразделения ВС России ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения Минобороны каждый день освобождают серьезные участки и населенные пункты в зоне СВО, заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов.

    По его словам, подразделения Минобороны ежедневно освобождают населенные пункты и достаточно серьезные участки, передает ТАСС.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС России назначен генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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    24 апреля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль сообщил о ежедневных контактах Путина с Шойгу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу находятся в ежедневном контакте, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Верховный главнокомандующий во время СВО поддерживает постоянные ежедневные контакты с министром обороны, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО.

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    24 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Поставки США оружия Киеву не изменят ситуацию в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Очередные поставки американских вооружений не изменят ситуацию в зоне спецоперации в пользу Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, чтобы ее могли изменить поставки вооружений из США, передает ТАСС.

    Ранее газета Politico писала, что военная помощь США Украине укрепит иссякающие ресурсы ВСУ, однако не позволит им перейти в контрнаступление.

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