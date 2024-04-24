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Захарова заявила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
Учения военных Североатлантического альянса у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, НАТО продолжает военное освоение нейтрального государства, эти маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов, передает РИА «Новости».
Захарова отметила, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии стала частью гибридной войны против России.
При этом дипломат заверила, что Москва со своей стороны внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».
Ранее Захарова заявила, что объекты в Северной Европе, где США разместят свое ядерное оружие, станут законными военными целями в сценарии прямого военного столкновения России и НАТО.