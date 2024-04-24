Захарова заявила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Боррель раскрыл механизм конфискации активов России

Tекст: Валерия Городецкая

Боррель отметил, первый шаг на пути к конфискации активов был сделан в феврале, когда Совет Евросоюза утвердил постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами.

«Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно», – сказал глава дипломатии ЕС, его слова приводит издание «Страна».

По словам Борреля, этот механизм может приносить три млрд евро в год.

Ранее сообщалось, что Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева.