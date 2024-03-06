Захарова назвала ядерные объекты США в Европе целями при столкновении России и НАТО

Захарова: Ядерные объекты США в Северной Европе станут законными целями при столкновении России и НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Она пояснила, что подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и неизбежно станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО, передает ТАСС.

По словам Захаровой, в случае размещения в Северной Европе американского ядерного оружия, «безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает».

Ранее новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что его стране «важно иметь силы ядерного сдерживания». Стубб заявлял, что с Россией у Финляндии нет политических отношений, но страны продолжают контакты по вопросам границы.