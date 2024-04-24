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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    24 апреля 2024, 08:59 • Новости дня

    Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолета в Якутии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолета в Якутии, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

    По данным ведомства, во вторник при посадке в аэропорту Олекминска у Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», летевшего по маршруту «Якутск – Олекминск», лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси, передает РИА «Новости».

    На борту воздушного судна находилось четыре члена экипажа и 21 пассажир, пострадавших нет. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, при наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Ранее самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс из Охотска в Хабаровск, совершил экстренное торможение, из-за чего лопнули шасси.

    23 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Боррель раскрыл механизм конфискации активов России
    Боррель раскрыл механизм конфискации активов России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.

    Боррель отметил, первый шаг на пути к конфискации активов был сделан в феврале, когда Совет Евросоюза утвердил постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами.

    «Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно», – сказал глава дипломатии ЕС, его слова приводит издание «Страна».

    По словам Борреля, этот механизм может приносить три млрд евро в год.

    Ранее сообщалось, что Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева.

    Коментарии (15)
    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Задержанный замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке
    Задержанный замминистра обороны Иванов давно находился в оперативной разработке
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



    Коментарии (19)
    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

    Коментарии (28)
    23 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

    Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

    Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

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    23 апреля 2024, 23:10 • Новости дня
    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

    Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Москвы начали расследование по факту дорожного происшествия, которое случилось на севере столицы. В инциденте участвовал Евгений Яковлев, супруг известной актрисы Яны Поплавской, получивший, по ее словам, удар в голову.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошел на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

    В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости»

    Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

    Евгений Яковлев – известный радиоведущий.


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    23 апреля 2024, 17:36 • Новости дня
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    @ IMAGO/Turkish presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

    Коментарии (45)
    23 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.

    Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.

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    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

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    23 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российские войска в 2024 году поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    С-500 поступят на вооружение в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также в войска будут направлены С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения.

    Ранее Шойгу заявил, что поставки в войска ЗРК «Панцирь» будут увеличены вдвое.

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    23 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Turkish Airlines выпустила памятку для российских пассажиров, следующих из Стамбула в ряд стран Латинской Америки.

    Новые правила касаются рейсов, прибывающих в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, передает «Газета.ru».

    Пассажиры, не соответствующие требованиям, могут столкнуться с проблемами при посадке на рейс. В частности, необходимо иметь единый или сквозной номер бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, предъявить подтверждение бронирования гостиницы.

    Также следует иметь при себе кредитную карту и достаточное количество денежных средств. Пассажиры должны соблюдать соответствие между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы и провезти с собой багаж, помимо ручной клади.

    Помимо этого, путешественникам необходимо предъявить нотариально заверенные подтверждения целей поездки, если указаны работа, обучение и другие подобные причины.

    Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство рекомендовало россиянам в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.

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    23 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке
    СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщает СК РФ.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

    Проводятся необходимые следственные меры.

    «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточняет ТАСС, статья, по которой арестован Иванов, свидетельствует о том, что замминистра подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей. Согласно статье чиновнику грозит до 15 лет колонии.

    Иванов родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны. С 2012 года – заместитель председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 год – генеральный директор АО «Оборонстрой».

    В мае 2016 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, другими медалями.

    На посту замминистра обороны Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Руководит в пределах своих полномочий планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу и для обеспечения нужд ВС. Утверждает в установленном порядке государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства обороны.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 13:31 • Новости дня
    Шольц раскритиковал отсылку Путина на философа Канта

    Канцлер Германии Шольц раскритиковал отсылку российского лидера Путина на философа Канта

    Шольц раскритиковал отсылку Путина на философа Канта
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе торжественной церемонии, приуроченной к 300-летию Иммануила Канта, заявил, что у президента России Владимира Путина якобы «нет ни малейшего основания» цитировать немецкого философа, пишет Welt.

    По его словам, российские власти якобы стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Шольц добавил, что представления немецкого мыслителя о мире идут вразрез с позицией России по Украине.

    Тем не менее в Германии все чаще призывают не надеяться на скорый «хороший» конец конфликта на Украине.

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    23 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

    WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, сообщили источники The Wall Street Journal.

    Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

    Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

    Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

    Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

    Коментарии (16)
    23 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению четыре произведения русской литературы

    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению «Белую гвардию» и «Тараса Бульбу»

    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению четыре произведения русской литературы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров по случаю Всемирного дня книги порекомендовал к прочтению четыре произведения русской классической литературы XIX и XX веков. Лавров принял участие в подготовленном испанской газетой La Vanguardia опроснике с рекомендациями к чтению от ведущих мировых политиков.

    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба», роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», а также роман Василия Аксенова «Остров Крым» и «Преступление и наказание» Федора Достоевского, передает ТАСС.

    Кроме Лаврова, в опроснике участвовали глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ряд других политических деятелей.

    Коментарии (11)
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