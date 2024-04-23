Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
Секретарь Совбеза Армении отказался приехать в Россию на встречу по безопасности
Арменпресс: Секретарь Совбеза Армении Григорян не поедет в Россию на встречу представителей по безопасности
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Россию на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает агентство Арменпресс.
Отмечается, что 12-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге 24–25 апреля, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.