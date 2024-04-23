Секретарь Совбеза Армении отказался приехать в Россию на встречу по безопасности

Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино

Tекст: Антон Антонов

Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».