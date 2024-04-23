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«Вояджер-1» возобновил передачу данных после пятимесячного молчания
Инженеры лаборатории реактивного движения (JPL) NASA после пятимесячного перерыва смогли получить данные с космического аппарата «Вояджер-1».
Как говорится в сообщении JPL, зонд возобновил передачу полезной информации о состоянии бортовых инженерных систем, передает «Интерфакс».
Космический аппарат не передавал на Землю читаемые данные о своих исследованиях и функционировании с ноября прошлого года. Это произошло из-за неисправности чипа в одном из трех бортовых компьютеров – flight data subsystem (FDS), отвечающего за формирование пакетов данных о работе аппарата и проводимых исследованиях перед их отправкой на Землю.
В ближайшее время специалисты NASA намерены возобновить прием научных данных с аппарата «Вояджер-1». В июле прошлого года НАСА потеряло связь с «Вояджером-2».