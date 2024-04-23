В России отметили 23-й день рождения ВСКС

Важным событием стало проведение ежегодного смотра сил и средств готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. По всей стране обученные добровольцы-спасатели встали в строй, региональными отделениями была проведена проверка техники и оборудования.

«Поздравляю с 23-й годовщиной образования организации. По велению сердца тысячи молодых людей со всей страны связали свою студенческую жизнь с добровольными спасательными отрядами, чтобы бескорыстно помогать людям, конкретными делами участвовать в судьбе Отечества. Высокая дисциплина, профессионализм, надежность и ответственность, умение грамотно и оперативно действовать в любой, порой даже крайне сложной ситуации являются отличительными качествами вашей команды», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В Москве добровольцы 18 студенческих спасательных отрядов – промышленные альпинисты, спасатели, матросы-спасатели, волонтеры безопасности и добровольные лесные пожарные – продемонстрировали командную работу и профессиональное мастерство на показательных учениях в Государственном университете управления.

«Благодарю всех, кто создавал нашу организацию, кто все эти годы развивал ее. История ВСКС – это в первую очередь история достижений наших добровольцев – настоящих патриотов, отважных ребят, которые всегда готовы прийти на помощь. Горжусь каждым из вас», – отметил член Общественной палаты России, глава ВСКС Евгений Козеев.

Всероссийский студенческий корпус спасателей объединяет в своих рядах свыше 8 тыс. молодых людей и девушек из 87 субъектов России. Добровольцы ВСКС проводят множество просветительских мероприятий для детей и молодежи в области личной и общественной безопасности, участвуют в обеспечении безопасности массовых мероприятий, в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, гуманитарных миссиях.

«Ваша самоотверженная работа неоценима в поддержке мирных жителей регионов России и бойцов на передовой. Ваша готовность к бескорыстному служению Отечеству заслуживает высших похвал и уважения», – подчеркнула в своем поздравлении замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.

С начала специальной военной операции свыше тысячи добровольцев из более 50 регионов России стали участниками гуманитарной миссии в общественном штабе поддержки «Мы вместе» в Ростовской области. Работа добровольцев продолжается в Донбассе и в Новороссии, добровольцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей участвуют в ликвидации последствий обстрелов, проводят аварийно-восстановительные работы, доставляют гуманитарные наборы, адресно помогают людям.

В Белгородской области добровольцы-спасатели помогают людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оперативной обстановки в регионе. Волонтеры работают в пунктах временного размещения, собирают и доставляют гуманитарную помощь, обучают детей правилам безопасного поведения.

Курганские студенты-спасатели отметили день рождения организации на «боевом посту». Добровольцы укрепляют дамбы, все силы и средства отделения приведены в готовность незамедлительно подключиться к работе в случае повышения уровня воды в реке Тобол. На помощь отряду уже прибыли представители ВСКС из Екатеринбурга, Кемерова, Архангельска, Челябинска и Москвы. Добровольцы помогают Гидрометцентру измерять уровень воды, скорость течения и объем, который проходит через зону потенциальной ЧС, организуют водные переправы и занимаются эвакуацией жителей подтопленных домов.

ВСКС также поздравил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. «Ваше стремление к профессиональному совершенствованию, оперативная реакция на чрезвычайные ситуации и неутомимая работа над собой являются примером для многих молодых людей. Спасибо вам за ваше неравнодушное отношение и помощь жителям нашей страны», – подчеркнул он.