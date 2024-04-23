Такер Карлсон призвал защитить УПЦ

Такер Карлсон призвал американских законодателей помешать гонениям на УПЦ на Украине

Tекст: Антон Антонов

Карлсон осудил одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о поддержке Украины. По словам Карлсона, он «заявил об этом напрямую» спикеру Майку Джонсону, который называет себя христианином. Карлсон рассказал, что спросил у него: «Как вы можете оплачивать преследование христан долларами американских налогоплательщиков?».

Журналист считает, что «христианские законодатели в США» должны выступить против выделения средств «на построение тирании» и «преследование христиан», передает РИА «Новости».

Карлсон также побеседовал с адвокатом УПЦ, канадским юристом Робертом Амстердамом, который посетил Украину. Амстердам сказал, что Украиной управляет спецслужба – СБУ, а против УПЦ развязана «неограниченная» война. По его словам, священников систематически допрашивают и избивают, оказывается давление на парламентариев, связанных с УПЦ, бизнесменов лишают собственности.

Как заявил Амстердам, Украина «захлопнула СМИ», превратилась в «фонтан дезинформации». По его словам, Киев потратил 3,5 млн долларов в Вашингтоне, чтобы убедить американцев в том, что «ничего из того, что творят с УПЦ, на самом деле не происходит». При этом Амстердам считает, что США срежиссировали как минимум часть нападок на УПЦ.

Напомним, Палата представителей США после затяжных споров одобрила новую военную помощь Украине, а также разрешила конфискацию российских активов.