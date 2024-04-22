Юрист объяснил, какое наказание грозит основному фигуранту дела об убийстве из-за парковки

Юрист Юкша рассказал, какое наказание ждет фигурантов дела об убийстве из-за спора о парковке

Tекст: Татьяна Косолапова

В прокуратуре Москвы сообщили, что шестерым задержанным по делу об убийстве из-за спора о парковке в столице следователи предъявили обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении.



«Интересно, что убийство по факту совершил вроде один человек, но при погружении в ситуацию тут же появляются братья, сватья и прочие, которые пытаются каким-то образом уберечь от уголовной ответственности за содеянное, спрятать, замести следы. Однако они не задумываются, что совершенно активно пособничают. Мы видим группу лиц, которые так или иначе лишили жизни российского гражданина в совершенно странной ситуации, которая не предвещала ничего особенного. Это чудовищное преступление, на мой взгляд», – говорит Юкша.

Юрист поясняет, что задержанным предъявлено обвинение как минимум по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), санкция которой предполагает до пожизненного лишения свободы, и также по части 5 статьи 33 УК (пособничество в преступлении).

«В обвинении мы говорим и о группе лиц, и о хулиганских побуждениях, и обо всем прочем. Это до 20 лет лишения свободы, возможно, каждому фигуранту этого дела. Суд определит меру наказания в зависимости от того, насколько лицо участвовало в этом действии», – заключил собеседник.

Напомним, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений 25-летнему Кириллу Ковалеву, сделавшему ему замечание о парковке. Позже в суде подозреваемый заявил, что убил мужчину случайно, суд арестовал его до 18 июня.

