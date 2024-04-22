Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.0 комментариев
Буданов признался в использовании Telegram на рабочем телефоне
Глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что читает Telegram-каналы с рабочего телефона.
По его словам, периодически есть желание посмотреть в мессенджере о тех или иных событиях, передает ТАСС.
При этом Буданов добавил, что сотрудникам разведки запрещено использовать какие-либо соцсети, однако у него, как у руководителя, «есть доступ ко всем мировым медиа и ресурсам».
Буданов также заявил, что Telegram для Украины является «огромной проблемой» из-за большого количества анонимных каналов, которые, по его мнению, «надо заставить зарегистрироваться законодательно».
Ранее депутат Антон Горелкин рассказал газете ВЗГЛЯД, что американские спецслужбы хотят иметь доступ к данным Telegram для получения информации о своих гражданах. Это лишь подтверждает то, что свобода слова и другие хваленые «достижения демократии» в США существуют только на бумаге.