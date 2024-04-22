Tекст: Александра Юдина

По его словам, периодически есть желание посмотреть в мессенджере о тех или иных событиях, передает ТАСС.

При этом Буданов добавил, что сотрудникам разведки запрещено использовать какие-либо соцсети, однако у него, как у руководителя, «есть доступ ко всем мировым медиа и ресурсам».

Буданов также заявил, что Telegram для Украины является «огромной проблемой» из-за большого количества анонимных каналов, которые, по его мнению, «надо заставить зарегистрироваться законодательно».

Ранее депутат Антон Горелкин рассказал газете ВЗГЛЯД, что американские спецслужбы хотят иметь доступ к данным Telegram для получения информации о своих гражданах. Это лишь подтверждает то, что свобода слова и другие хваленые «достижения демократии» в США существуют только на бумаге.