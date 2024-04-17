  • Новость часаФСБ задержала второго подозреваемого по делу о подрыве машины в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Карабаха
    Орбан: Руководство ЕС должно уйти
    Совфед назначил Ирину Подносову главой Верховного суда
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 13:12 • Новости дня

    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram

    Депутат Горелкин: Спецслужбы США стремятся контролировать Telegram вопреки собственной конституции

    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американские спецслужбы хотят иметь доступ к данным Telegram для получения информации о своих гражданах. Это лишь подтверждает то, что свобода слова и другие хваленые «достижения демократии» в США существуют только на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Антон Горелкин. Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР к мессенджеру.

    «Доступ к данным Telegram мог понадобиться ФБР для тех же целей, что и в Facebook* или WhatsApp (продукты компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). Американские спецслужбы хотят читать переписку, получать геопозицию, скачивать файлы, которыми обмениваются пользователи. То есть, они желают беспрепятственно вторгаться в частную жизнь граждан, вопреки собственной конституции», – сказал Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Это является подтверждением того, что свобода слова в США существует только на бумаге, как и многие другие хваленые «достижения демократии». Американские чиновники любят говорить про них, решая внешнеполитические задачи. Однако внутри Штатов все давно находится под колпаком спецслужб. Их стремление к полному контролю за всеми каналами передачи информации уже привело к перспективе блокировки некоторых соцсетей. Telegram может стать следующей целью», – подчеркнул собеседник.

    «Павел Дуров – визионер, увлеченный либертарианскими идеями. Но также он разумный человек, понимающий, что сотрудничество с властями США в лучшем случае приведет к дискредитации его идей. При худшем сценарии дело может дойти до продажи Telegram крупной компании. Сейчас предприниматель старается сохранять дистанцию от американцев, но в то же время избегать рисков удаления мессенджера из магазинов приложений», – резюмировал Горелкин.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам бизнесмена, являясь лидером политически нейтральной платформы, он обязан общаться с представителями СМИ различных политических взглядов. «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – подчеркнул предприниматель.

    В интервью он заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб. «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», – отметил бизнесмен.

    Также Дуров отметил, что не доверяет безопасности платформ, созданных в Соединенных Штатах. «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

    При этом, по его словам, наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства стран, а корпорации Apple и Google. «Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», – отметил предприниматель.

    Кроме того, бизнесмен рассказал о попытках основателя Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга скопировать его идеи. Во время встречи с ним Дуров рассказал о нововведениях в своей соцсети, но приукрасил детали. «В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», – поделился предприниматель.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (4)
    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

    Коментарии (21)
    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ

    Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к обязательствам

    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    США готовы отменить контрмеры, принятые ранее по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «если и когда» Россия вернется к своим обязательствам в рамках этого соглашения, говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

    Вместе с тем в США подчеркнули, что не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и «продолжают их полностью соблюдать», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее подчеркивали, что российская сторона готова к участию в переговорах по всем темам, касающимся безопасности, в том числе по вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.

    Коментарии (10)
    16 апреля 2024, 06:32 • Новости дня
    На заводе снарядов для Украины в США произошел пожар за день до визита Байдена

    На американском производстве боеприпасов для Украины произошел пожар за день до приезда Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    На заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который ранее был модернизирован для ускорения производства снарядов для Украины, произошел пожар.

    «Сегодня примерно в 15:20 сотрудники службы спасения отреагировали на пожар в здании термообработки на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал», – приводит ТАСС заявление завода.

    Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Сейчас на заводе оценивают ущерб, чтобы определить возможные последствия для производственных мощностей и объемов производства.

    Напомним, что Скрэнтонский завод армейских боеприпасов является ведущим поставщиком снарядов для крупнокалиберной артиллерии США. В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода в связи с необходимостью ускорения темпов производства 155-мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине.

    Пожар на заводе произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в Скрэнтон, где он примет участие в двух мероприятиях по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

    Коментарии (6)
    15 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    Bloomberg: Санкции стимулируют рост поставок российского металла в Китай

    Bloomberg: Западные санкции стимулируют рост поставок российского металла в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Новые западные санкционные меры, направленные против российского металла, приведут к росту его поставок в Китай, пишет агентство Bloomberg.

    По информации аналитиков издания, запрет Лондонской биржи металлов (LME) на торговлю российскими металлами может привести к еще большему росту китайского импорта, передает ТАСС.

    При этом кроме увеличения объемов поставок, санкции также могут «повысить роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики».

    Агентство уверяет, что такие действия парадоксальным образом только укрепят позиции России как ключевого поставщика сырья на мировой рынок.

    Ранее Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности на рынке из-за санкций против России.

    Напомним, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эти рестрикции ввели в координации с Британией.

    Коментарии (2)
    15 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    США заявили о передаче Москве информации после теракта в «Крокусе»

    Посол США Трейси заявила о передаче Москве Вашингтоном информации для содействия расследованию теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    После теракта, который произошел в «Крокус Сити Холле», США продолжили передавать российским спецслужбам информацию для содействия расследованию и по их прямому запросу, сообщила американский посол Линн Трейси.

    Трейси в Telegram заверила, что США продолжат делиться информацией «и впредь». По ее словам, хотя между Вашингтоном и Москвой есть «реальные и глубокие разногласия», США уверены, что граждане России «имеют право жить безопасно и достойно».

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что ФСБ получала от спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США передали не всю информацией.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 19:27 • Новости дня
    В США оценили риски возможного решения по замороженным активам России

    В США заявили об оценке рисков возможного решения Запада по замороженным активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США изучает различные варианты использования замороженных российских активов, а также возможные ответные меры Москвы на такие действия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Она подчеркнула, что «Украине нужен постоянный поток помощи», поэтому США ищут способ «извлечь экономическую выгоду и поток ресурсов из российских суверенных активов – около 285 млрд долларов, которые были заморожены», передает ТАСС.

    Министр финансов США добавила, что со стороны России уже принят ряд мер против фирм в США, странах Европы и других государствах.

    Накануне власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 02:11 • Новости дня
    Чехия и США договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретился с президентом США Джо Байденом в понедельник вечером. Основное внимание в ходе встречи было уделено необходимости сотрудничества демократических стран в сфере безопасности.

    «Мы должны дать ответы на различные вызовы. В этой ситуации необходимо очень тесное сотрудничество в сфере безопасности между демократическими странами», – сказал Фиала, передает ТАСС.

    К вызовам для Запада, по словам премьера, относятся действия России на Украине, сложная ситуация на Ближнем Востоке и противодействие терроризму.

    Он отметил ведущую роль США и лично Байдена в оказании помощи Украине.

    «Мы очень стараемся помочь Украине Мы должны и далее поддерживать Украину, и как можно дольше. Именно поэтому мы выступили с чешской инициативой поиска боеприпасов. Это будут сотни тысяч единиц артиллерийских снарядов».

    Эта инициатива, по его словам, будет реализована в ближайшие месяцы. Чехия из всех стран, как отметил он, приняла наибольшее в пересчете на численность населения количество беженцев с Украины.

    Помимо этого Чехия и США расширяют торгово-экономическое взаимодействие, сказал Фиала.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Маск сообщил, что за три года в США проникли 7,2 млн нелегалов

    Илон Маск назвал «безумием» миграционную политику США, в результате которой в страну проникли 7,2 млн нелегалов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался о миграционной политике властей США, назвав «безумием» допуск миллионов нелегальных мигрантов на территорию страны.

    Поводом для комментария Маска стал пост журналистки Эшли Сент-Клер, в котором она сообщила о протесте более тысячи нелегальных мигрантов у здания городской ратуши Нью-Йорка с требования постоянного жилья и разрешения на работу.

    «Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей – это безумие», – приводит слова Маска ТАСС.

    Бизнесмен подчеркнул, что число нелегальных мигрантов, проникнувших в США за последние три года – 7,2 млн – превышает население 36 американских штатов.

    Это не первое критическое высказывание Маска в адрес миграционной политики США. В марте он обвинил администрацию президента Джо Байдена в бездействии по предотвращению преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. Маск также заявлял, что Соединенные Штаты ждут серьезные проблемы, если Вашингтон не изменит свой подход к миграции.

    Ранее сообщалось, что Маск назвал «вторжением» на территорию США инцидент, в ходе которого по меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2024, 00:51 • Новости дня
    Замглавы Минфина США обсудил с украинским коллегой перспективы поддержки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с министром финансов Украины Сергеем Марченко на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне и обсудил с ним перспективы дальнейшей поддержки Киева со стороны США, сообщает пресс-служба американского Минфина.

    Адейемо проинформировал Марченко об усилиях администрации США по обеспечению принятия Конгрессом двухпартийного законопроекта, предусматривающего оказание военной и экономической помощи Украине, передает ТАСС.

    Также обсуждались другие методы поддержки, включая возможность использования замороженных российских активов.

    Напомним, что ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил о намерении вынести на голосование отдельные законопроекты, нацеленные на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на изъятие российских активов с целью их передачи Киеву. Джонсон также выступает за предоставление Украине помощи в виде кредита и стимулирование развития энергетического сектора США для снижения зависимости Европы от российского газа.

    Дальнейшая судьба запроса администрации Байдена на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для помощи Украине и альтернативных законопроектов пока неясна.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль

    Tекст: Денис Тельманов

    США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

    «Давление продолжится», – заявил Салливан.

    Он добавил, что за последние три года под санкции США в отношении Ирана попали свыше 600 физических и юридических лиц.

    Напомним, что 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.

    Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН

    Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.

    Коментарии (5)
    16 апреля 2024, 05:44 • Новости дня
    Главы Пентагона и Минобороны Израиля обсудили последствия иранской атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом последствия недавней атаки Ирана на территорию Израиля.

    В ходе беседы Остин и Галант обсудили последствия «беспрецедентной атаки Ирана» 13 апреля, которую силы США, Израиля и партнеров «сообща отразили во время оборонительной операции», передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Пентагона.

    Министр обороны США заверил израильского коллегу в поддержке обороны Израиля и назвал стабильность в ближневосточном регионе «стратегической целью» для своего ведомства.

    Высказывания израильского министра не приводятся.

    Напомним, что вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

    Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую всему Ближнему Востоку.

    При этом израильский премьер призвал международное сообщество объединиться против «иранской агрессии». Кроме того, он поблагодарил США, Великобританию и Францию за поддержку в отражении атак Ирана.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2024, 06:33 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила бессрочный режим санкций против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.

    Документ поддержали 407 законодателей, против выступили 16 конгрессменов, передает ТАСС.

    Отмечается, что законопроект направлен на продление действия Закона о санкциях в отношении Ирана (ISA) от 1996 года, срок действия которого истекает в 2026 году.

    ISA, в частности, позволяет президенту США вводить санкции против различных секторов иранской экономики, включая энергетику, с целью предотвращения разработки ядерного оружия.

    Кроме продления ISA, Палата представителей также одобрила ряд других инициатив, направленных на усиление давления на Иран.

    Один из законопроектов предусматривает введение дополнительных ограничений на экспорт и реэкспорт в Иран товаров и технологий производства США, которые могут быть использованы для разработки ракет и беспилотников.

    Другая инициатива требует от президента ввести нормы, предотвращающие использование гуманитарных исключений в санкционном режиме против Ирана для «поддержки международного терроризма или распространения оружия массового уничтожения».

    Также в понедельник Палата представителей одобрила законопроект, который позволяет вводить санкции против китайских финансовых институтов за покупку энергоносителей из Ирана.

    Одобренные Палатой представителей законопроекты поступят на рассмотрение Сената.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю.

    В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.


    Коментарии (2)
    Главное
    Главе командования «Юг» ВСУ поручили оборону Николаева и Одессы
    Президента Грузии обвинили в «историческом ябедничестве»
    Литва возобновила закупки российского зерна
    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ
    Роскосмос провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М»
    Мигрант избил женщину-фельдшера в Подмосковье за отказ дать справку в детсад
    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице

    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев

    Российский «АвтоВАЗ» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до миллиона рублей. Потому что китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Как именно такой сбор может защитить «Ладу» и чем это обернется для простых покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия ищет спасения у Китая

    Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............