В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?6 комментариев
В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США
Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине
Выдвинув законопроект об оказании военной помощи Украине, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предал США и республиканских избирателей, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.