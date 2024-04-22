В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США

Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине

Tекст: Антон Антонов

Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.



