Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Стали известны рост и вес панды Катюши
Директор Московского зоопарка Акулова: Панда Катюша весит уже 22 килограмма
Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 22 килограмма, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Акулова рассказала, что панду очень сложно замерить, так как она постоянно прыгает и вертится, сейчас ее масса составляет 22 килограмма, длина туловища вместе с хвостом – 83 см, головы – 26 см, передает РИА «Новости».
Напомним, 9 апреля панда Катюша сбежала из своего вольера.