Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Захарова: США готовы продолжать конфликт до последнего украинца
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, говорится, что США, «независимо от партийной принадлежности», готовы «накачивать режим в Киеве вооружениями», чтобы он «был способен воевать до последнего украинца». Она обвинила Киев в «террористических атаках на гражданские объекты на российской территории, диверсионных вылазках и убийствах журналистов».
По ее словам, для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают зеленый свет администрации Джо Байдена.
Захарова также добавила, что подобные действия США «грубо нарушают международное право» и «являются ничем не оправданным актом агрессии». Она призвала мировое сообщество «дать решительный отпор гегемонистским устремлениям США» и «остановить их варварскую политику в отношении России».
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.