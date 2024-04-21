Захарова: США готовы продолжать конфликт до последнего украинца

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, говорится, что США, «независимо от партийной принадлежности», готовы «накачивать режим в Киеве вооружениями», чтобы он «был способен воевать до последнего украинца». Она обвинила Киев в «террористических атаках на гражданские объекты на российской территории, диверсионных вылазках и убийствах журналистов».

По ее словам, для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают зеленый свет администрации Джо Байдена.

Захарова также добавила, что подобные действия США «грубо нарушают международное право» и «являются ничем не оправданным актом агрессии». Она призвала мировое сообщество «дать решительный отпор гегемонистским устремлениям США» и «остановить их варварскую политику в отношении России».

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.