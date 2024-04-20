  • Новость часаПри обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла беременная женщина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сближение с НАТО подтверждает шизофрению Милея
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    США запустили производство обогащенного урана
    Коллеги рассказали о последнем репортаже погибшего в зоне СВО военкора Еремина
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 11:33 • Новости дня

    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Запада отсутствует стратегия выхода из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

    «У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить», – сказал он в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА «Новости».

    По словам Бо, западные страны с самого начала конфликта были уверены, что смогут сломить Россию с помощью санкций, поэтому даже не задумывались о достижении победы военным путем.

    «С самого начала они думали, что смогут победить санкциями. Они думали, что Россия рухнет через два-три месяца. Но этого не произошло», – указал он.

    Кроме того, Бо подчеркнул, что ситуация для украинской армии ежедневно ухудшается, а российские войска постепенно продвигаются вперед.

    Ранее в G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня».

    19 апреля 2024, 14:29 • Новости дня
    Хинштейн: ФСБ задержала пытавшихся поджечь в Самарской области Ми-8 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Самарской области задержали пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж несовершеннолетних жителей Тольятти, задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ, военной контрразведки и оперативники регионального ГУ МВД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Подростки заявили, что действовали по заданию украинских спецслужб, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в Самарской области, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В 2024 году они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и неработающий поезд на ж/д станции «Жигулевское Море».

    Дело завели по статье о теракте, подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК России.

    Напомним, в январе в МВД сообщали, что зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии.

    Коментарии (24)
    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.

    При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.

    Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.

    Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.

    Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконно наших регионов.

    «То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.

    Коментарии (22)
    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

    Коментарии (12)
    19 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Группировка войск «Центр» в ходе активных действий освободила Первомайское и продолжила движение вглубь обороны украинской армии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены 53 контратаки девяти бригад украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новокалиново, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР. Украинская армия за последние семь дней потеряла свыше 2170 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии, включая две американских САУ M109 Paladin и американскую гаубицу М777.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 12 бригад ВСУ и нацгвардии Украины у Купянска, Синьковки, Загоруйковки, Котляровки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    Там же за семь дней отражены 11 контратак 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназа нацгвардии и 125-й бригады теробороны у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского и Терн (ДНР). На этом направлении украинская сторона за неделю потеряла свыше 380 человек, танк, девять боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три САУ M109 Paladin, уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ у Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

    Там отражены семь контратак 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Красногоровки и Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении за неделю более 3550 человек, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражено 31 орудие полевой артиллерии, включая 14 западных, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.

    Также за неделю ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. Поражены украинские объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

    Поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных боевиков.

    Коментарии (2)
    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

    Коментарии (9)
    19 апреля 2024, 18:35 • Новости дня
    НАТО посчитало законными удары Украины по военным целям в глубине России

    Столтенберг: В НАТО обсудили поставку Украине высокоточных дальнобойных систем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Министры обсудили передачу Украине систем ПВО, высокоточных систем дальнего радиуса действия и снарядов калибра 155 мм, цитирует Столтенберга ТАСС.

    Альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России», добавил он.

    Генсек НАТО отметил, что Украине могут поставить не только системы Patriot, но и французско-итальянские SAMP/T. При этом раскрывать какие-либо конкретные цифры по этим поставкам он не стал.

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

    Коментарии (9)
    19 апреля 2024, 18:57 • Новости дня
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине

    Столтенберг призвал страны НАТО отдавать оружие Украине в ущерб собственным интересам

    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс должен передавать вооружение киевскому режиму даже в ущерб своим оборонным возможностям, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    При передаче оружия Киеву остается риск снижения военных возможностей стран альянса ниже уровня требований НАТО, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Если это единственный способ поставить оружие Украине, то это «риск, на который нужно пойти», добавил он. При этом в странах НАТО должны принять решения о наращивании запасов вооружений в случае их истощения на Украине, заключил генсек.

    Также ранее в пятницу он заявлял, что министры обороны стран НАТО обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения.

    Коментарии (9)
    19 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Захарова назвала воровством покушение Запада на активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посягательство Запада на российские активы является воровством с целью пополнения собственных карманов, Москва даст зеркальный ответ на эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В случае конфискации активов России Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, который предусматривает право на ответные меры, заявила дипломат, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Россия располагает значительным объемом средств и имущества Запада, на которые могут распространяться ответные меры.

    Она также заявила, что Москва расценивает посягательство Запада на российские активы как «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», представляющее собой «эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России».

    Ранее в ЕС анонсировали обсуждение вопроса использования активов России для Украины.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2024, 20:30 • Новости дня
    В G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», говорится в заявлении, опубликованном после встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в Италии.

    Вместе с тем главы МИД стран G7 в очередной раз потребовали от России вывести свои войска с территорий, которые Запад считает украинскими, невзирая на референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

    Коментарии (2)
    20 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.

    В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

    Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

    Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».

    Коментарии (0)
    19 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Орбан: Отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны находятся в шаге от того, чтобы отправить свои войска на Украину, однако это может «утянуть Европу на дно», заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Сегодня в Брюсселе провоенное большинство, настроения в Европе воинственные, в политике доминирует логика войны, я вижу подготовку к войне со стороны всех и повсюду», – приводит слова Орбана интернет-издание Index, передает ТАСС.

    По словам венгерского премьера, европейские лидеры рассматривают конфликт на Украине «как собственную войну и ведут ее как таковую», они наращивают помощь Киеву, однако это не помогает изменить ситуацию в лучшую сторону.

    «Деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а на самом деле ухудшается, мы в шаге от того, чтобы Запад отправил военных на Украину, это вихрь войны, который может утянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем и искушает Бога», – сказал политик.

    Ранее в НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией.

    Коментарии (4)
    19 апреля 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса

    Политолог Федорова: Молодежь и предприниматели стали фундаментом поддержки партии «Новые люди»

    Эксперт: «Новые люди» после слияния с «Партией Роста» будут защищать интересы бизнеса
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партию «Новые люди» поддерживают молодые избиратели и предприниматели, она показывает на выборах результат на уровне ЛДПР и КПРФ. А объявленное в пятницу объединение с «Партией Роста» создаст политическое движение, кторое будет представлять интересы состоявшихся и начинающих предпринимателей, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Партия «Новые люди» сумела прочно войти в политическую жизнь России, заняв в ней равное место с ЛДПР и КПРФ. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, им удалось «нащупать» своего избирателя. Они работают с талантливыми, неординарными личностями, придерживающихся либеральных взглядов на экономику», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Во-вторых, партия сумела показать способность к применению интересных и современных подходов к избирательным кампаниям. Руководство «Новых людей» творчески подходит к пиару своих выдвиженцев и, как показала практика, им даже удается достигать неплохих успехов на региональном уровне», – отмечает она.

    «В рамках президентской гонки партия тоже продемонстрировала хороший результат. Владислав Даванков уверенно смотрелся на фоне своих более старших оппонентов. Все это по достоинству оценила российская молодежь, которая и становится фундаментом поддержки «Новых людей». Однако ею электорат партии не ограничивается», – считает собеседница.

    «За нее голосуют те граждане, которым важно внимание к предпринимательству. Как правило, они имеют собственный бизнес и в целом придерживаются активной позиции по жизни. В этой связи особого внимания заслуживает состоявшееся объединение «Новых людей» с «Партией Роста», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что «Партия Роста» всегда ассоциировались как сила, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса. Слияние двух организаций открывает перед объединенной политической силой новые возможности. Мы получили политическую партию, способную представлять интересы как начинающих, так и состоявшихся предпринимателей», – резюмирует Федорова.

    Ранее в Москве состоялся съезд партии «Новые люди». В ходе мероприятия ее лидер Алексей Нечаев сообщил, что организация объединяется с «Партией Роста». Он подчеркнул, что сотрудничество двух партий началось еще в 2023 году. За это время союз успел зарекомендовать себя крайне эффективно и действенно.

    Руководителем политсовета станет лидер «Партии Роста» Борис Титов. По его словам, в орган войдут не только те предприниматели, которые успели зарекомендовать себя в рамках политической сферы, но и люди извне. Первое заседание планируется провести уже в конце мая.

    «Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект и другие. Кроме этого, продолжим работу в партнерстве со Столыпинским институтом над новой моделью развития экономики. Нам всем надо понять, что ждет нас в будущем. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране», – подчеркнул Титов.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2024, 00:07 • Новости дня
    Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Джо Байден пообещал подписать законопроекты об оказании помощи Украине, как только они будут приняты Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», – заявила она, передает ТАСС

    Жан-Пьер также отметила, что США смогут немедленно возобновить поставки вооружений Украине, как только соответствующие законопроекты будут подписаны. По ее мнению, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина».

    Она также признала, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении и напомнила заявление директора ЦРУ, что ВСУ «теряют территорию».

    Коментарии (0)
    20 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    The Washington Post: США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    США подготовили очередной пакет военной помощи для Украины и готовы отправить его в течение недели, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование.

    «В случае одобрения соответствующего законопроекта обеими палатами Конгресса США и подписания его президентом США Джо Байденом, сроки доставки на Украину нового пакета помощи составят «менее недели»», – пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне, передает ТАСС

    Отмечается, что точный состав и объем нового пакета помощи пока неизвестны, однако, по данным источников, он «почти наверняка будет включать» 155-мм артиллерийские снаряды. Также в пакет могут быть включены средства противовоздушной обороны.

    Напомним, что в пятницу законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США. Ожидается, что пакет законопроектов может быть принят уже в субботу.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Блинкен назвал последствия промедления с новым пакетом помощи Украине

    Блинкен: Если помощь США Украине не поступит, будет «слишком поздно»

    Tекст: Ольга Никитина

    Конгрессу следует как можно скорее согласовать новый пакет помощи Украине, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Если помощь будет задерживаться, есть риск, что станет «слишком поздно», передает ТАСС слова Блинкена.

    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс оценил как «весьма вероятный» риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией.

    Коментарии (0)
    Главное
    ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь
    Мать убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне
    Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в Балашихе
    Володин призвал не превращать споры вокруг школы Ильина в РГГУ в скандал
    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине
    Участники банды из Белгородской области арестованы в Москве
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

    Перейти в раздел

    Самые наглые просьбы к КНР насчет РФ принадлежат Макрону

    Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ. Особенно много хочет канцлер Германии Шольц, зато глава Франции Макрон гораздо наглее. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

    19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии. Приказ имел прямое отношение к ключевому для Великой Отечественной разведывательному методу – захвату пленных («языков») противника. Однако как разведка заставляла немецких пленных раскрывать нужные сведения? Вовсе не насилием или угрозами – на это были другие, специальные методы. Подробности

    Перейти в раздел

    Сближение с НАТО подтверждает шизофрению Милея

    Аргентина решила стать официальным и самым южным в мире союзником НАТО, пополнив список из Австралии, Ирака, Японии и других сателлитов США. С кем собрался воевать ее президент Хавьер Милей, претендующий на звание самого странного мирового лидера с самым тяжелым раздвоением личности? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый «саммит мира». Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............