Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить», – сказал он в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА «Новости».

По словам Бо, западные страны с самого начала конфликта были уверены, что смогут сломить Россию с помощью санкций, поэтому даже не задумывались о достижении победы военным путем.

«С самого начала они думали, что смогут победить санкциями. Они думали, что Россия рухнет через два-три месяца. Но этого не произошло», – указал он.

Кроме того, Бо подчеркнул, что ситуация для украинской армии ежедневно ухудшается, а российские войска постепенно продвигаются вперед.

Ранее в G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня».