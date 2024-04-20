Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
При ударе ВВС Израиля по сектору Газа погибли шесть человек
В ходе удара ВВС Израиля по городу Рафах в секторе Газа погибли шесть человек
Военно-воздушные силы Израиля нанесли несуколько ударов по опорным пунктам террористов в Рафахе в секторе Газа.
В результате операции погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский новостной портал Walla.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Сирии и Ливана.